香港學生揚威國際電腦奧林匹克競賽　男拔梁譽曦奪金獎屬歷屆港生最佳

▲ 香港學生代表隊於第三十二屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績，奪得一面金牌及兩面銅牌。(香港電腦奧林匹克競賽 HKOI)

再有香港學生在國際比賽勇奪殊榮。香港學生代表隊於第32屆國際電腦奧林匹克競賽取得佳績，奪得1面金牌及2面銅牌。

拔萃男書院的梁譽曦獲得金獎，以592.62/600分排名全場第三，是香港學生在此比賽歷來最佳成績；香港培正中學的衛家熙及楊汶璁獲得銅獎。今屆比賽共有87個國家或地區參加，屬世界上技術水平最高的中學生編寫電腦程式比賽，專為20歲以下中學生而設。受疫情影響，賽事於上周以網上方式進行，每個國家或地區可派出４人參賽，參賽選手需在比賽周內用電腦編寫多個程式。要取得良好成績，參賽者必須具備良好的解難能力及編寫程式技巧。

▲ 拔萃男書院的梁譽曦獲得金獎，以592.62/600分排名全場第三，是香港學生在此比賽歷來最佳成績。

教育局局長楊潤雄祝賀香港隊在賽事中表現卓越。他說：「香港隊在國際電腦奧林匹克競賽的優秀成績着實令人鼓舞。國際電腦奧林匹克競賽是聯合國教科文組織發起的多項奧林匹克競賽之一，旨在促進編程教育、培養學生的計算思維和解難能力。」他續說：「我希望在此感謝學界與教育局一同協力推動STEM（科學、科技、工程和數學）教育，過去數年努力不懈，不單透過豐富課程和課堂推廣STEM教育，亦在課堂以外提供各種學習機會，例如專題研習和參與比賽。這些活動提供寶貴機會讓學生運用他們的知識和技能實踐解難、培育創意、豐富學習經驗及拓闊視野。」

由1997年開始，教育局與香港電腦教育學會每年均聯合舉辦香港電腦奧林匹克競賽。在香港電腦奧林匹克競賽表現優良的學生會獲邀接受一連串的培訓，表現出色者更會被選為香港代表，參加國際比賽。參與培訓的人員大多曾經代表香港參加國際電腦奧林匹克競賽，體現薪火相傳的傳統。

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責任編輯：蘇文軒