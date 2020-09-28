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港大張愛玲百年紀念網展 學籍、師生合照首次曝光

特寫 15:50 2020/09/28

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今年是張愛玲誕辰百年，其母校香港大學今起為她舉辦紀念文獻展，由學籍紀錄、1941年文學院師生大合照、住過的聖母堂影像等大多屬首次面世。

「祖師奶奶」張愛玲二戰前後曾「兩進兩出」港大，港大比較文學系、文學院及香港大學美術博物館合辦的「百年愛玲，人文港大」百年誕辰紀念文獻展，從香港大學檔案館和其他公眾及私人藏品，找來極多她未曾展出的文件與圖片。港大美術博物館網頁今天上綫的展覽暫沒限期，但稍後才能看到實物。

港大學籍紀錄的證件照可見到張愛玲含着淺笑，身穿深色旗袍和深色針織外衣，架着圓圓眼鏡片，仍是上海聖瑪利亞女中高中生的模樣。39年8月港大開學前夕，未滿19歲的張愛玲來港，至42年5月返滬。港大首兩年多裏，她修了英文、歷史、中文、邏輯和心理學，英、史成績尤好。即使從小有天才之譽，她在港大仍沒缺課，考勤幾乎完美。

策展人、港大比較文學系系主任黃心村發掘和梳理了零散的文字和影像，藉原始檔案中張愛玲及其師友的資料文獻，呈現她的的港大生活以及與文學院的因緣。黃教授指，港大是張的母校和文學創作起點，文學院有責任協力保存其珍貴文獻。外界條件允許時，將在馮平山圖書館舉辦更全面的文獻展，繼續展示她的寶貴資產。

責任編輯：姚沛鏞

大學 張愛玲 香港大學 展覽 博物館 證件 文學

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