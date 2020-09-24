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港酒商發起 每瓶酒捐10元助南非農業家庭

特寫 22:52 2020/09/24

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（Wines of South Africa圖片）

南非是全球公平貿易葡萄酒最大生產國，但疫情重創當地酒業基層。本港有酒商發起，每賣出1瓶南非酒，即捐出10港元予兩個慈善機構，助改善當地西開普省農業社區弱勢兒童和家庭生活。

「飛躣彩虹」 （Over the Rainbow）由8月中至10月底舉辦，17間參與零售及網店每賣出1枝南非葡萄酒，Pebbles Project 和Anna Foundation就會得到10元，據知，本港顧客迄今反應相當不俗。

Pebbles Project 焦聚五個領域，包括教育、衛生、營養、社區和保護，來援助農區兒童及家人。Anna Foundation則有3Rs計劃：閱讀、體育和分辨是非（Reading、Running、Right-ing），教兒童建立積極的自我價值和自尊。

新型冠狀病毒席捲全球，但南非尤受打擊。南非政府一度禁售酒精類飲品，迄今仍實行局部禁售令，但葡萄酒國內銷售量佔生產約一半，禁令重挫酒莊及相關行業。各國葡萄酒愛好者紛紛響應酒莊呼籲，購買更多南非酒，冀提高他們出口銷量，協助保障酒莊員工、農民及家人生計。
  
南非葡萄酒協會亞洲市場經理 Marcus Ford表示，南非葡萄酒業共僱用近30萬人，各人的生活正受疫情及其政府措施威脅，出口是酒業目前唯一生機。他們很感激本港酒界對南非的支持。
 
是次活動有14間零售及網店參與，包括Babington Wines、Cellar To Door Wines、Corney & Barrow、La Cabane、MyiCellar、Wine Rhetorica和wine’n’things，以及3間新成立的南非葡萄酒專門店Progeny Wines、Springbok Wines和Wine Impala。
 
酒商wine’n'things 負責人Betsy Haynes指，與南非酒莊合作了逾25 年，猶如親友。她希望藉此機會向他們推介更多卓越品質、令人興奮的南非酒，為南非兒童及其家人帶來希望和歡笑。

責任編輯：姚沛鏞

疫情 公平貿易 葡萄酒 西開普 南非 冠狀病毒

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