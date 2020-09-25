【野豬出沒】野豬一家五口遊中環　暢泳中銀總行花園水池

▲ 野豬一家5口暢泳中銀總行花園水池。

星期四(24日)有市民拍得野豬一家五口在中環出沒，一隻成年野豬帶着4隻小野豬，到訪中銀大廈外的花園水池遊覽，更順道暢泳一番，十分可愛。有人將影片《中環中國銀行總行，花園水池，出現野豬 家族游水！》上載上網，見成年野豬就不習慣在石屎斜道上步行，一度失足滑下，拍片者及旁觀友人十分擔心，紛紛高呼：「好慘啊！」

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港區人大代表陳曼琪亦收到朋友傳來野豬一家暢泳照片，在個人facebook專頁貼圖，留言：「豬氏一家鬧市暢泳，真高興（友人提供相片）」

根據漁護署網頁，野豬在香港十分常見及分布廣泛，較多在郊區出沒，成豬體重可達200公斤及體長達2米。雄豬長有獠牙，用作打鬥之用。幼豬初出生時毛色呈深淺棕色條紋，條紋會在頭6個月至1歲後慢慢消失。

野豬是雜食性動物，經常使用鼻子翻土覓找植物的根及球莖或泥土中的小動物(如昆蟲或蚯蚓等)作食物。一般來說，野豬行蹤隱秘，而且習慣避開人類。但當野豬受挑釁或受驚嚇後可能會作出攻擊行為，尤其是具領導地位的雄豬或帶有小豬的母豬。

有些野豬會走到鄉村或市區覓食，如遇到野豬時，應該怎樣處理？

如看見野豬在郊野出沒，應保持鎮定，切勿主動走近及干擾牠們。

請勿接觸野豬，包括幼豬。

如有需要，可躲在大樹或巨石後，待野豬離開後才繼續前進。

不應用物件拋向或驅趕野豬，以免挑釁野豬而發生危險。

如野豬對你的財產或人身安全構成即時威脅，請立即致電999報警求助。

如受野豬滋擾，或發現受傷、被困或誤闖市區的野豬，可致電1823通知漁護署跟進。

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責任編輯 李志強