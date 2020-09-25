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【惡魔在身邊】賀軍翔不想囡囡是處女座　要求太太提前兩周剖腹生產被批愚昧

娛樂 09:47 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

賀軍翔要太太剖腹生BB只因為想配合星座？

現年36歲，曾主演《惡魔在身邊》、《我們結婚吧》等台灣偶像劇的賀軍翔，繼在2017年成為人父後，在今年8月再當爸爸，太太陳怡玟剖腹誕下第二名女兒賀寶姐。

賀軍翔在昨日（9月24日）出席活動時，卻自爆當日太太剖腹生B的原因，原來只是他不想女兒的星座是處女座，故此要求太太冒險提早兩星期剖腹，令囡囡「提早」出世，強行把星座改為獅子座。

他解釋此決定的原因稱：「因為照正常出生會是處女座，我們比較怕處女座龜毛（奄尖），所以就剖腹。」

【暖心爸爸】建築師爸爸半年打造童話式樹屋　兒子每日爬樹幹落牀：用環境薰陶他

賀軍翔太太早兩星期產B。（取自IG）

賀軍翔被轟愚昧

賀軍翔指本身是摩羯座，自己已非常的挑剔，故不希望細女比自己更吹毛求疵。他同時補充雖然囡囡提早兩周出世，身體十分健康。

賀軍翔的言論一出，即被不少網民就行為愚昩，「對孩子影響最大的不是星座而是爹媽的智商」、「說實話這個行為有點傻」、「典型的不良示範，要不別做公眾人物」。

但也有網民指這是他們家事，外人不方便給意見。不過，賀軍翔表示與太太會繼續生，不知他下次想BB是甚麼星座？

撰文 : TOPick柴犬出動

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