一向出名拼搏的香港人，經疫情洗禮下，對何為理想生活有全新領悟。最新公布的2020年「AXA安盛生活指數」結果顯示，香港人認為要有真正的好生活，擁有「精神健康」是重中之重，比「財務富足」更為重要。30項安盛生活元素當中，「快樂」及「擁有正向思想和正確的個人價值觀」由十大榜尾變榜首。反之一些與財務相關的元素如「累積財富」、「擁有物業」、「將財富傳給下一代」等則十大不入。

▲ 「AXA安盛生活指數」調查顯示,香港人認為「快樂」是最重要.

香港人由過往以累積財富為人生目標變成今日渴望得到快樂，相信因為在這半年努力抗疫期間，對生命之脆弱與無常有更深刻體會，明白到快樂過日子才是最重要。與此同時，疫情嚴重打擊經濟，打工仔深怕隨時失業，影響生計，做生意的更面對前所未見的經營困境，所以對累積財富充滿無力感。

打工仔擔心升職 遇精神問題亦如常工作

調查顯示有近半數打工仔於過去6個月承受高度壓力，差不多每4個在職港人中便有一人受到精神壓力問題困擾，包括焦慮、抑鬱等情緒問題。

儘管香港人渴望得到精神健康，但面對壓力時卻表現佛系。近四成打工仔曾因擔心會影響升職，即使遇到壓力或精神健康問題都會如常工作，或不願意與上司/僱主談及有關問題，此情況以80至00後最為嚴重。

雖然不少企業也樂於為員工提供更佳的辦公室環境及設施，卻鮮有有效的措施為僱員提供心理健康支援：只有27%在職港人認為從僱主得到足夠心理支援，當中以中至高收入人士為主（每月個人收入3萬港元以上人士），反觀月入少於2萬港元的受訪者，不足兩成認為公司有提供足夠支援，職場心理健康支援嚴重不足。

AXA BetterMe「心靈加油站」提供免費紓壓服務 「Mind Health」幫助僱主照顧員工精神健康

AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯表示：「精神健康不單是一個健康議題，更會影響經濟及整個社會。世界經濟論壇早前估計精神健康問題將在2030年造成全球約16萬億美元經濟損失*，所以企業對員工的精神健康絕對不容忽視。」



▲ 黃瑞雯表示精神健康不單是一個健康議題，更會影響經濟及整個社會。

有見及此，AXA安盛去年率先推出香港首創的僱員精神健康計劃「Mind Health」，革新傳統僱員福利的定義，從「認知」、「預防」及「治療」三方面協助不同企業向僱員提供精神健康支援。

此外， AXA BetterMe全方位身心支援平台亦提供近20項身心健康服務，包括一個能幫助正念和冥想練習的應用程式「心靈加油站」，為客戶紓壓，發放正能量。公眾亦可免費使用AXA BetterMe內『症狀解碼』及『心靈加油站』兩項實用性功能，只要下載Emma by AXA應用程式即可。



了解更多：

AXA BetterMe 全方位身心支援平台：https://bit.ly/330TIb5

AXA安盛僱員精神健康計劃Mind Health：https://bit.ly/2FWyH8I

*資料來源：世界經濟論壇



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