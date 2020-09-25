香港人願捨「財富」取「快樂」 盼望更多職場心理健康支援

香港人習慣每日忙碌工作與生活，財富與物質長久而來是追逐的目標，累積多點財富，就能享受更優質的生活，快樂與滿足感自然隨之而來。不過，AXA安盛最新公布的「AXA安盛生活指數」結果卻顯示，經過疫情的洗禮，香港人的生活追求也出現了大轉變。

今年的「AXA安盛生活指數」調查在7月以網上問卷形式進行，成功訪問2,100名粵港澳大灣區居民。調查結果顯示，2020年香港的「AXA安盛生活指數」為56分（滿分100），較去年下跌3分，反映香港人的整體生活質素較去年下降。此外，調查同時發現在30項安盛生活元素當中，香港人竟然認為「快樂」及「擁有正向思想和正確的個人價值觀」是重中之重，兩者的重要性分別較去年的排名大幅躍升8及9位，反而一些與財務相關的元素如「累積財富」、「擁有物業」、「將財富傳給下一代」等則大幅下跌，十大不入。

▲ 「AXA安盛生活指數」調查顯示,香港人認為「快樂」是最重要.

打工仔壓力增到頂 要尋求方法積極紓壓

香港人由過往以累積財富為人生努力的目標變成今日渴望追求快樂，相信疫情帶來的衝擊影響最深。香港人在這半年間努力抗疫，卻經常聽到世界各地有不幸染疫者失去生命，對生命之脆弱有更深刻體會，明白到快樂過日子才是最重要。與此同時，疫情嚴重打擊香港經濟，打工仔深怕隨時失業，影響生計，做生意的更面對前所未見的經營困境，所以對累積財富充滿無力感。

事實上，調查亦顯示有47%受訪在職港人於過去6個月承受着中至高度壓力，差不多每4個在職港人中便有一人受到精神壓力問題困擾，包括焦慮、抑鬱等情緒問題。但即使港人感到精神受困擾，卻沒有一套有效的紓緩方法，有不少人更表示以會酒精或吸煙來減壓，甚或採取純粹佛系減壓態度，結果壓力不斷累積，沒有正確宣洩渠道，只會引發更多精神健康問題。

AXA安盛首席巿務及客戶總監黃瑞雯表示：「疫情爆發對企業、僱員、大眾市民均有深遠影響，精神壓力大增。精神健康不單是一個健康議題，更會影響經濟及整個社會。世界經濟論壇早前估計精神健康問題將在2030年造成全球約16萬億美元經濟損失*，所以企業對員工的精神健康絕對不容忽視。」

▲ 黃瑞雯表示精神健康不單是一個健康議題，更會影響經濟及整個社會。



「Mind Health」計劃提供職場精神健康支援 「心靈加油站」隨時隨地增加正能量

雖然不少企業也注意到員工的精神健康，樂於提供更佳的辦公室環境、設施及自由度讓員工減壓，卻鮮有有效的措施或計劃針對性地紓緩員工的情緒，調查亦顯示不足30%受訪員工認為公司有充足的心理健康支援。有見及此，AXA安盛去年率先推出香港首創的僱員精神健康計劃「Mind Health」，從「認知」、「預防」及「治療」三方面協助不同企業向僱員提供精神健康支援。

此外，為照顧客戶的身心需要，AXA安盛亦於7月推出全方位身心支援平台AXA BetterMe，提供近20項身心健康服務，包括一個能幫助正念和冥想練習的應用程式「心靈加油站」，為客戶紓壓，發放正能量。公眾只要下載Emma by AXA亦可免費享用這項實用性功能。

只要找到適合自己的生活方式，活得快樂其實可以很簡單。AXA安盛會於10月10日「世界精神健康日」於Facebook舉辦直播節目「齊齊傾心Live Chat」，屆時森美更會聯同鍾麗淇、黃夏蕙、精神健康基金會副主席暨精神科專科丁錫全醫生，以及AXA安盛醫務總監邱家駿醫生，同大家談討生活中經常遇到的精緖狀況，如何活得更自在，讓大家一起從快樂出發！

*資料來源：世界經濟論壇

（資料由客戶提供）