【創業媽媽】兩度創業積蓄清袋仍堅持追夢　3孩媽媽攻網上教學做創意手作KOL

▲ Busymama Benny雖然兩度創業以失敗收場，但仍堅持追夢，她笑謂自己愈忙愈開心，視失敗為上天給自己的功課，鼓勵自己不斷求變。

人生的路總有起起跌跌，創業媽媽、網上手作節目主持人Benny Yu，經歷兩次創業，曾因誤信拍檔，把積蓄一鋪清袋。但她就是有份拼勁，疫情期間再努力深造藝術，希望開展網上商店，設計啟發創意的產品，亦將推出藝術課程。Benny笑謂自己愈忙愈開心，視失敗為上天給自己的功課，鼓勵自己不斷求變。

育有3名分別9歲、5歲半及兩歲半子女的Benny，高中後便負笈美國，中學時期創意特高，在當地已開過兩次個人畫展；後來讀副學士主修藝術，回港後做Event Planner生意，曾與一班後生仔女，以廢物利用作主題，為商場舉辦活動。她回想最瘋一次是接了商場一個復活節項目，就地取材在元朗工地拿物料改造，跟隊友一做就是7天7夜。但目睹小朋友話靚，爭住拍照，她便會忘了一切辛苦。

▲ 幾年前，Benny為自己起了Busymama這外號，跟學校、品牌等合作搞創意活動，發揮把廢物仿真改造的才華。 (陳永康攝)

資金不足沒法發大生意

後來她的生意愈做愈大，生意額由一場幾千元跳到十幾萬元，但當年行規多要求其公司先墊支、對方數月後才找數。作為小本經營，其公司長期處於周轉不靈狀態。有一年，某個一綫商場找上她，但涉及銀碼太大，她根本接不了這筆生意。在深感已非常努力，卻敵不過現實下，遂心灰意冷下結束公司，返到國內當五星級酒店的市場營銷，用了兩年沉澱自己。

後來她回港重新起步，不久更結婚生仔，無時無刻想出很多點子跟孩子一起玩。在一次為囝囝搞生日會，見到小朋友很開心，想到自己亦有策劃活動經驗，萌生了專辦生日會生意。2011年，與一家舞蹈工作室合作，租用新蒲崗廠廈，建立首間派對統籌公司。派對是由小朋友話事，按他們的意思設計生日會。那時這理念好in，高峰時一天可以有5場生日會，接過近15萬元一場生日會。

雖然忙碌，但她沒忽略小朋友，早上7點送大兒子上學後便忙公司的事，夜晚講完故事等孩子睡了再工作，直至凌晨兩三點才休息。

我既然決定走這條路，要湊小朋友也要工作，那便不能怨辛苦，子女們的功課、講故事……我也從不假手於人。

▲ 育有3名子女的Benny，仍不想放棄追夢。(陳永康攝)

誤信拍檔堅拒清盤

2014年，其公司拍檔找來朋友合作，想轉營高檔路綫，更棄租商廈轉到高級商廈。當時她懷着次女，眼見快要生孩子，沒太深入思考便同意了計劃。豈料兩個月後，生意不升反跌，拍檔們一句「計錯數」就建議清盤，當時公司已接了一些派對，她不想失信而沒有清盤，選擇獨自扛下70萬元債務。當時有個生日會正要預備，員工已離開，她大住8個月肚，蹲着將5,000呎會場鋪上地氈，眼淚滴滿一地。

那天回家後，大仔問她為何不開心，我說媽咪公司有個大窿，不知怎麼辦，想不到囝囝說︰我們可以用木板蓋住大窿！然後拖住我一起跳過去，鼓勵我不要放棄！於是我抹乾眼淚，重新站起來。這個教訓很大，教我明白以後不要心雄，也不要太易信人。我亦很感謝丈夫，他沒責罵過我一句。

▲ 她的藝術意念源源不絕，擅長把廢物仿真再造，變成大型道具。(受訪者提供)

不開實體店轉型網上課程

幾年前，她便為自己起了「Busymama」的外號，在網上召集一班創業媽媽一起搞市集，宣揚女性可以有多重身份。笑謂3名子女都吃母乳到兩歲才停，故她時常帶着子女開市集，並接辦一些跟學校、品牌等合作的創意活動。如有團體請她義教，她覺得主題有教育意義都會答允。

賺錢已不是優先，我是愈忙愈開心。

▲ 美國回來後，她第一次創業，與一班後生仔女，以廢物利用作主題，為商場舉辦活動。(受訪者提供)

疫情下，她努力修讀藝術治療，直播向家長教授畫畫減壓，提升正能量。談到創業，她謂因幼女已兩歲，靜極思動下，她看到在家藝術仍有需求，也很少人做，便轉型在網上推廣藝術創意課程，並錄製手工教學片段，將簡單生活原材料組裝成創意盒子產品，也可郵寄教材上家方便小朋友創作。

我不會開實體店，太高成本了！但我仍然想和小朋友互動，讓他們摸得到實物，以及嘗試去設計、接觸藝術。由於這類工作很難找到同路人，因此我自學網頁設計和推廣技巧，每天雖然忙到只可日睡四、五小時，我仍感到滿足。

▲ 疫情下，她在網上開班義教家長畫心靈畫。(受訪者提供)

她強調藝術家追求完美往往不計成本，但生意講盈利，她仍在不斷學習。

女性定位一向要以家庭為先，但女人若能找到興趣，又得到家人支持，應要為自己多行一步，才是無悔今生。

▲ 今年初，她第3次展開創業目標，錄製手工教學片段，將簡單生活原材料組裝成創意盒子產品。(受訪者提供)

記者：胡麗珊