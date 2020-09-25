【小鬼離世】黃鴻升「缺席」爸爸生日　女友峮峮補替位置祝福黃父60大壽

▲ 首個黃鴻升缺席的黃父生日，60大壽由女友峮峮補替位置慶祝。

台灣藝人黃鴻升（小鬼）於本月16日在北投寓所猝逝，終年36歲。日前剛結束了一連三日的殯喪儀式後，小鬼黃鴻升的妹妹黃婷婷在IG發文，透露昨日（9月24日）是小鬼爸爸的60歲生日，亦是小鬼「缺席」的第一個生日，小鬼生前的女友峮峮頂替男友的位置，「還原」一家人的溫馨合照。

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▲ 峮峮代替了小鬼的位置，還原全家幅合照。（instagram圖片）

峮峮代小鬼為黃父慶生

小鬼於本月16日突然離世，死因報告指出是其主動脈剝離造成血管阻塞猝逝，結束其短短36年的生命。黃家日前結束了一連三日的追思會及殯葬儀式，小鬼的妹妹黃婷婷昨晚於其IG發文，透露昨日是黃父的生日。

黃婷婷貼出一張四人合照，與之前分享過的全家幅相似度極高，只不過小鬼的位置，換上了他的生前女友峮峮，由她去托著外甥Anson的下巴，「神還原」這張黃家最後的一張合照，並代替小鬼為黃爸爸慶祝他的60歲生日。

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▲ 小鬼生前與家人的最後一張全家福。（instagram圖片）

小鬼妹妹在帖文下留言：

爸，今年生日比較難熬，失去的同時我們獲得的更多，只希望你能好好的。 身體好好的，心情好好的，生活也過得好好的。你好我們就好，爸生日快樂，我們愛你！

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▲ 「五人幫」透過視訊向黃爸爸送上祝福。（instagram圖片）

隨後她又在限時動態寫道：「哥，我們有照顧好爸爸喔！」

另外她又分享了一張五人視訊的截圖，照片中的另外四格分別與小鬼組成「華岡藝校五人幫」的中學同學楊丞琳、許瑋甯等人，黃婷婷感謝大家的體貼照料：「謝謝大家，滿滿的陪伴。」

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