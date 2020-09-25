【女人之苦】女人一生被歲月纏繞 鄧藹霖：稍有失手被嗆又老又醜

▲ 女人一生被歲月纏繞 。

看群星網上圍讀劇本籌款，該是心花怒放的，何解我卻愈看愈心酸？真不忍心看見我的女神Rachel讀稿時，要戴老花眼鏡呀！

神劇《Friends》的女角Rachel，在印象中永遠是美麗動人、自然可愛，一頭濃密金髮搖曳多姿的……今天的珍妮花安妮斯頓（Jennifer Aniston）依然美麗，但談不上甚麼動人了，舉止依然飄逸自然，但與可愛又是兩碼子的事情，至於那頭無敵金髮，已不及昔日濃密……畢竟她已經年屆51了，這個狀態已是超班。

《Friends》的另一女角Monica就更令人神傷，昔日的美貌已悄悄溜走，今天的臉龐看上去有點兒不自然，難道是整容失敗後的殘酷結果？

圍讀劇本的另一巨星茱莉亞羅拔絲卻是老得較為神態自若，十多年前已轉演媽咪角色了，放下了身段倒毋須無止境地跟歲月鬥爭呢，若然女人願意豁出去，就能活得寫意得多了。我告訴年輕人，這位女星以前曾是絕色美人，卻換來他們的嘰咕笑聲。

女人一生都被歲月纏繞，稍有失手，人家會嗆你一句：「嘩，乜佢依家又老又醜！」即使是保養得宜，歲月難以在臉上留痕的，別人又會噘嘴質疑：「嗱！睇佢一定執過晒啦，唔係點會咁後生？」

幸好歲月留痕這回事並不是女人的專利，男人同樣是逃不了。請看昔日的壞男孩辛潘（Sean Penn），今天是徹頭徹尾的阿伯模樣，誰會相信昔日的他曾冧女無數？至於英俊非凡的畢彼特（Brad Pitt），今天亦逃不過大叔模樣了。

也許男星們看着亨利高汀​（Henry Golding）都會有點兒咬牙切齒吧，那位《Crazy Rich Asians》（瘋狂亞洲富豪）的年輕男主角，正是當時得令呢！

全文刊於《經濟日報》，原題為「歲月留痕」