  • 31°C
香港時間 : 2020925日 (週五) 12:22
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【好人好事】父早逝母獨力賺錢養3孩　窮姊弟$26食三餐長大後報答暖心餐廳老闆

親子 10:42 2020/09/25

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

一名女網民分享小時候與弟弟每日僅得100元台幣（約26港元）飯錢，幸得一位餐廳老闆娘的暖心舉動，讓他們度過難關。

面對家庭困境，身邊人一個支持已是很大的鼓勵。近日台灣一名女網民分享，由於父親早逝，母親獨力賺錢養育三個孩子，她小時候與弟弟每日僅得100元台幣（約26港元）飯錢，幸得一位餐廳老闆娘的暖心舉動，助他們度過難關。女網民長大後，欲尋找當年的好心老闆娘，報答她的恩情。

小姊弟慳用伙食費

綜合台灣傳媒報道，22歲的女網民最近於facebook群組「南投人聊天室」發帖，表示「想找尋這家老闆娘，並且想跟她說一聲謝謝」，她透露爸爸在她小三時去世，當時弟弟只是幼稚園高班，媽媽獨力撫養三個孩子。由於生活迫人，她還有一個哥哥跟著爺爺嫲嫲生活。

她回想當時姊弟每日只有100元台幣（約26港元）伙食費，她都會帶弟弟走到一間餐廳，二人要一份40元台幣（約11港元）鐵板麵，她寫道︰

我們倆主要是想去那，喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽……

老闆娘多送麵包雪條

後來餐廳老闆娘注意到小姊弟，往往會多給他們兩個麵包及兩條雪條。她小時候對這些事情不以為意，長大後才發現老闆娘有多暖心。

我的童年受到老闆娘不少照顧，她讓當時的我跟弟弟每天都溫飽一餐。

於是她發帖尋找老闆娘，欲回饋20份套餐錢報恩，讓更多人品嚐到她的美食。網民被這件好人好事感動，幫忙轉發尋人。

女網民其後發帖更新，表示已聯絡到老闆娘及其兒子，感謝網民的幫忙，並指這是「遲了十幾年的道謝」。當地傳媒也找到老闆娘的兒子，他說媽媽婉拒了套餐錢，對於女網民的好意「心領了」，只希望「他們能回來看看我就好」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰王明芳

相關文章

【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
10:37 2020/09/17
【好人好事】惦記40年前好心人給40元解困　8旬婆婆保存發黃卡片成功尋恩人
【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
12:09 2020/09/22
【好人好事】5年前救人留下英文詩詞令女兒產生興趣　港媽感謝中大學生：你有份培育女兒
【好人好事】菲傭同情家鄉鄰居疫情下失業捱餓　問港爸借500元買糧食捐助孩子送暖
12:59 2020/09/16
【好人好事】菲傭同情家鄉鄰居疫情下失業捱餓　問港爸借500元買糧食捐助孩子送暖
家庭關係 單親家庭 正能量 網絡熱話 南投 台灣 Facebook群組

最高瀏覽

【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
15:12 2020/09/24
【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【食用安全】回收32萬二手安全套包裝再售　黑心工廠負責人：洗乾淨跟新的一樣
11:45 2020/09/24
【食用安全】回收32萬二手安全套包裝再售　黑心工廠負責人：洗乾淨跟新的一樣