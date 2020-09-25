【好人好事】父早逝母獨力賺錢養3孩　窮姊弟$26食三餐長大後報答暖心餐廳老闆

▲ 一名女網民分享小時候與弟弟每日僅得100元台幣（約26港元）飯錢，幸得一位餐廳老闆娘的暖心舉動，讓他們度過難關。

面對家庭困境，身邊人一個支持已是很大的鼓勵。近日台灣一名女網民分享，由於父親早逝，母親獨力賺錢養育三個孩子，她小時候與弟弟每日僅得100元台幣（約26港元）飯錢，幸得一位餐廳老闆娘的暖心舉動，助他們度過難關。女網民長大後，欲尋找當年的好心老闆娘，報答她的恩情。

小姊弟慳用伙食費

綜合台灣傳媒報道，22歲的女網民最近於facebook群組「南投人聊天室」發帖，表示「想找尋這家老闆娘，並且想跟她說一聲謝謝」，她透露爸爸在她小三時去世，當時弟弟只是幼稚園高班，媽媽獨力撫養三個孩子。由於生活迫人，她還有一個哥哥跟著爺爺嫲嫲生活。

她回想當時姊弟每日只有100元台幣（約26港元）伙食費，她都會帶弟弟走到一間餐廳，二人要一份40元台幣（約11港元）鐵板麵，她寫道︰

我們倆主要是想去那，喝那邊的濃湯跟飲料喝到飽……

老闆娘多送麵包雪條

後來餐廳老闆娘注意到小姊弟，往往會多給他們兩個麵包及兩條雪條。她小時候對這些事情不以為意，長大後才發現老闆娘有多暖心。

我的童年受到老闆娘不少照顧，她讓當時的我跟弟弟每天都溫飽一餐。

於是她發帖尋找老闆娘，欲回饋20份套餐錢報恩，讓更多人品嚐到她的美食。網民被這件好人好事感動，幫忙轉發尋人。

女網民其後發帖更新，表示已聯絡到老闆娘及其兒子，感謝網民的幫忙，並指這是「遲了十幾年的道謝」。當地傳媒也找到老闆娘的兒子，他說媽媽婉拒了套餐錢，對於女網民的好意「心領了」，只希望「他們能回來看看我就好」。

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責任編輯︰王明芳