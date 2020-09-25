【好學靚媽】歐倩怡正式成營養師重投職場　Cindy考取學士10月再讀碩士

▲ 歐情怡正戋成為專業營養師。

已淡出幕前的靚媽歐倩怡（Cindy），跟丈夫郭晉安育有一對子女，專心相夫教子，不過歐情怡依然好學不倦，近年專注進修營養學課程，已完成營學學學士的Cindy，10月會再讀另一個相關碩士課程，現時已成為專業營養師。

歐倩怡昨日偕同梁芷珮出席好友袁學謙投資的特色茶店開幕，身為兩孩之母的歐情怡，近日除要打點子女重新復課事宜，亦要忙著為新工作而奔波，更常至深夜才能睡覺，故表示大感疲倦。

▲ 歐倩怡已考取營養師專業資格。（取自facebook）

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原來歐倩怡已完成營養學學士學位，10月打算繼續進修碩士課程，已擁有專業資格的Cindy，已經以營養師身分接工作，近日為一間餐廳設計有營健康餐單。

她向傳媒表示：「因為剛開始轉型，還不敢開高價，也不清楚該以營養師顧問，還是以藝人身分收酬勞，相信要問問行家意見。」歐情怡又指跟之前經理人合約已滿，現時屬自由身或找朋友幫手接工作。

▲ 近日為餐廳設計餐單。（取自facebook）

因為忙於新工作，Cindy坦言要對子女管教更嚴，笑道孩子會聽爸爸郭晉安的說更多：「因爸爸有牙力又有財力，我就比較嚴厲，老公都會提醒我，有些字眼可能會令孩子受傷，我也要提醒自己不要再講。」

婚後淡出幕前

歐倩怡1996年中學畢業後參加新秀歌唱比賽，因而獲唱片公司簽約做歌手，1997年主唱卡通片《櫻桃小丸子》的主題曲《問題天天都多》，大受歡迎，也拍過不少劇集及電影。

歐倩怡與郭晉安在2006年結婚，婚後淡出幕前，Cindy十年前趁工餘時間去修讀營養學，她曾向TOPick表示報讀營養學，是因當年拍劇空檔曾跟西廚學煮西餐，但食得太多易肥，令她想起飲食是要有營養基礎，所以便由夜校營養學課程開始。

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而她曾有朋友向其請教體重管理，對方照著她的指示去做，即有成績，令到歐情怡對此更有動力繼續去讀。

歐倩怡與郭晉安育有一子一女。兒子郭令山、女兒郭以雅現在分別12歲及8歲。Cindy這位好學型媽，在修畢營養學高級文憑後，近兩三年在大學讀營養學學士，她的目標是是完成深造文憑課程，再去外國考牌成為註冊營養師。

▲ Cindy近日忙於子女開學事宜。（東星圖片）

而Cindy亦將營養知識應用在家人的日常飲食上。由於一對子女分別正值發育期，歐倩怡亦特別注重一對子女的營養吸收，常要耐心跟子女講解，令他們明白營養均衡的重要。

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