【開心速遞】《愛回家》熊心如翻唱楊千嬅《可惜我是水瓶座》　曾獲加國歌唱比賽亞軍蘇韻姿歌喉引熱議

▲ 蘇韻姿Cover楊千嬅的《可惜我是水瓶座》引起熱議。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》的「三姨」蘇韻姿最近翻唱楊千嬅的經典歌曲《可惜我是水瓶座》，引起網民注意及討論。蘇韻姿過去於劇中飾演走音唱K的熊心如，不過現實中的她曾於加拿大新時代電視舉行的《星秀動全城 Vocalibre 2015》獲得亞軍，更不時於活動上大展歌喉。

蘇韻姿最近Cover楊千嬅的代表作《可惜我是水瓶座》，並分享翻唱的影片，成為了網民熱話。

▲ 蘇韻姿翻唱楊千嬅的《可惜我是水瓶座》。

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畢業於加拿大皇后大學（Queen's University）的蘇韻姿主修戲劇、副修音樂，熱愛演藝行業的她曾於2015年參加加拿大新時代電視《星秀動全城 Vocalibre 2015》歌唱比賽，並榮獲亞軍。

她於當地曾擔任電視節目主持，以及客串加拿大電視劇集。

▲ 蘇韻姿於2016年參加港姐入行。

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2016年，蘇韻姿參加TVB舉辦的《香港小姐競選》奪得殿軍後入行，同年入讀演藝進修班。

她入行後首部參演劇集為《開心速遞》並飾演熊心如一角，火速入屋。劇中的熊心如曾與池子孝（阮政峰飾）一同唱K，而心如卻於劇中刻意走音向觀眾大放笑彈。

▲ 熊心如（蘇韻姿飾）和池子孝（阮政峰飾）於《開心速遞》內一同唱K。（TVB截圖）

熱愛唱歌的蘇韻姿不時於活動上獻唱，她更曾為TOPick讀者獻唱《開心速遞》前主題曲《在心中》，讓大家一飽耳福。