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【BTS粉絲注意】昂坪360聯乘FILA推期間限定運動節　搭防彈少年團主題纜車半空打卡【內附連結】

休閒 11:14 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

（昂坪360提供）

疫下不能去旅行，不少人都選擇於貼末去去郊外、離島呼吸新鮮空氣，以紓解生活煩惱和壓力。踏入初秋，是行山睇景的好季節，昂坪360聯同FILA，融合本地綠色旅遊、戶外運動等概念，限定推出首個「360 FILA Sports Fest」戶外運動節。

由即日起至11月15日，不單有得玩，仲有得搭BTS防彈少年團主題纜車，想玩的朋友記的mark實日子啦！

運動節以糖果色系為主題，設粉紅、黃、綠和橙4大運動場景裝置，當中包括巨型籃球、網球項目，更有得玩滑板和攀登，男仔可玩刺激遊戲，女仔可以打卡，perfect！

粉色系運動裝置啱晒少女們打卡。（昂坪360提供）

（昂坪360提供）

另一吸睛位，就是於運動節期間，昂坪360每日會特設6-8個BTS主題纜車車廂，只需憑「360 FILA Pass」（預售優惠價$349 / 原價$388）並即日預約，即可免費乘坐！

全程纜車都有BTS陪你睇風景！（昂坪360提供）

雖然名額有限，先到先得，額滿即止，但Army們也不必擔心，因為BTS除了會於纜車現身，在「FILA網球主題打卡館」也特設了BTS主題打卡位。

「互動運動挑戰」遊戲卡持有人可獨家專進場，和BTS在賽場、看台上擺好甫士，selfie打卡！

（昂坪360提供）

「360 FILA Sports Fest」

日期：即日起至 11月15日

時間：10am至6pm

地點：大嶼山昂平路111號昂坪市集

網址：請按此

記者：Panda

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