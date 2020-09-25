【酒店優惠】JW萬豪酒店推冧冧摯愛住宿plan 包專業攝影師拍攝兼送500元餐飲消費【內附連結】
精明消費 11:00 2020/09/25
間間酒店都推出Staycation，難道只是住一晚、食兩餐咁簡單？香港JW萬豪酒店最新推出一個特別的住宿Plan「Celebrate@JW」，住客可揀選與愛侶、親人或閨密慶祝不同形式的紀念日，無論是歡度生日、浪漫求婚、婚前慶祝或結婚周年等，留下愉快難忘的回憶。
酒店專業團隊特意於賓客入住前細心安排布置，製造驚喜。要留住重要時刻，可選擇專業攝影師在慶祝過程中捕捉珍貴難忘時刻。想令女士們心花怒放，亦可揀選擇Moët & Chandon香檳一支及33支玫瑰花花束，浪漫感爆燈。
JW萬豪酒店Flint餐廳的下午茶也是熱門聚會地點，色彩繽紛的鹹甜美點以三層銀器餅架奉上，享受美食之餘，影相打卡留倩影更是必做舉動。
此住宿優惠每房每晚由$2,480元起，包括：
＊酒店住宿一晚。
＊JW咖啡室自助早餐兩位。
＊Flint下午茶套餐兩位；或$500元餐飲禮券於入住期間或住宿後1個月內享用。
＊專業攝影師1小時拍攝服務連30張相片；或免費Moët & Chandon香檳一支及33支玫瑰花花束
＊客房繽紛布置。
優惠期由即日起至12月30日，所有價目另設10%服務費，須於7天前預訂。
查詢：2810 8366
記者：周美好