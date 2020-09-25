【瘦弱小鹿】奈良鹿一天最多可吃200塊鹿仙貝　疑得依賴症遊客減少後瘦至皮包骨

▲ 奈良鹿疑得鹿仙貝依賴症，遊客減少後瘦至皮包骨。

提到日本奈良，相信大家都會想起一群不怕遊客的奈良鹿爭食鹿仙貝的畫面。疫情下遊客減少，少了遊客餵食的奈良鹿飲食習慣改變，恢復吃野草的健康生活，但亦有部分鹿出現「鹿仙貝依賴症」，瘦至皮包骨！

有日本網民近日在Twitter上傳到奈良遊玩的照片，可見部分小鹿瘦至皮包骨，肋骨清楚可見。

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《產經新聞》報導指出，奈良公園周圍有約1,300隻鹿，當中有900隻棲息在公園周邊，不時會到公園內進食遊客投餵的鹿餅。疫情前，奈良公園每年有約1,300萬遊客到訪，鹿餅的銷量約2千萬塊。以900隻鹿計算，一隻鹿平均一日吃掉60塊或以上的鹿仙貝。

患「鹿仙貝依賴症」無法自行覓食

北海道大學助理教授立澤史郎及「奈良的鹿愛護會」的合作調查指出，疫情前約有7成奈良鹿白天會聚到公園中心部，遊客減少後每個月持續減少，到6月只剩3成多。

大部分的奈良鹿在遊客減少下，開始自食其力，尋找野草當主食維生，恢復健康的生活狀態。奈良鹿疫情前的糞便較稀，疫情後就變成黑色顆粒。專家指出，鹿吃了仙貝或是觀光客的點心後，對腸內平衡有不良影響，因此對於鹿隻回歸自然飲食的情況感到樂觀，認為這樣會令牠們更健康。

然而，至今仍有鹿隻在過往遊客聚集的地方徘徊，推測是患上「鹿仙貝依賴症」，無法自行覓食，就像人類只吃零食的狀況，結果瘦到皮包骨。根據以前的調查，有鹿一天可以吃超過200塊鹿仙貝，視人類餵食為理所當然，因此無法適應環境變化。

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責任編輯：陳珈希