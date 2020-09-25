【新冠肺炎】曾祈殷倡更多歐洲國家納入高風險地區名單　籲有關地區抵港人士集中檢疫

▲ 曾祈殷呼籲港府將更多歐洲國家納入高風險地區名單。

新冠肺炎疫情全球肆虐，港府日前刊憲將英國納入極高風險地區名單，下月起英國抵港人士需持72小時內陰性檢測證明及有本港酒店預約證明以進行14日隔離。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，應將更多歐洲國家納入極高風險地區名單，又籲有關地區抵港人士應集中檢疫。

現時已有11個國家，包括孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、美國等，被列為極高風險地區。曾祈殷今早（25日）接受電台訪問時指出，有關決定合理，但措施應該愈早實施愈好，不應等到10月1日才做。他又指，法國、西班牙及意大利等歐洲國家的疫情正不斷上升，故不應只將英國列入高風險地區。

曾祈殷稱，港府要留意抵港人士的檢疫安排，例如抵港人士要集中在部分地點進行檢疫，免於不同地方檢疫，將病毒擴散入社區。他又指，政府應考慮徵用部分酒店，進行集中檢疫，而最理想的做法是相關人士單獨檢疫，不與家人同住。

至於本港疫情，曾祈殷形容現時疫情較穩定，因近日沒有不明來歷個案，估計確診數字會維持多一至兩星期，相信10月初至10月中可有「零確診」。另外，中秋及國慶假期將至，有團體表明會發起遊行活動，曾祈殷則呼籲群眾活動可免則免，而市民外出飲食時，食肆及食客都應該要遵守港府規定的措施；在「零確診」時可以考慮放寬禁止4人以上聚集。

疫苗方面，他稱目前最少有2款疫苗會供港，建議政府要預先計劃，分類市民會接種的疫苗，亦要準備在短時間內商討安排公私營醫護人員，為市民接種疫苗。



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責任編輯：郭詩詩