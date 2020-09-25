【新冠肺炎】連日無源頭不明個案屬好現象　許樹昌指本地個案14天零確診或可通關

▲ 許樹昌指，在本地確診個案歸零14天，才有機會恢復周邊城市，包括內地省市和澳門等通關。（資料圖片）

本港連續3天沒有錄得新冠肺炎本地感染源頭不明個案。港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為是好現象，顯示本地病毒傳播鏈有機會已切斷，但仍要觀察多一個潛伏期。如果疫情持續穩定，預計仍要幾星期才可望確診個案歸零。

許樹昌今早（25日）在一個電台節目表示，認為近日沒有源頭不明個案是好現象，顯示本地的病毒傳播鏈有機會已切斷，但仍要觀察未來14天的走勢，希望幾星期內才可望確診個案歸零。他指，在本地確診個案歸零14天，才有機會恢復周邊城市，包括內地省市和澳門等通關。

對於國慶和中秋將至，會否有機會再爆發疫情，許樹昌指，經歷6月時的疫情爆發後，政府相對很小心，不會再無上限放寬食肆和聚集人數，若跟足防疫措施，相信不會出現大爆發。

他認為，如果疫情進一步受控，將每枱人數放寬至6人亦是合理，但食肆內仍與保持一定安全距離，認為要再多一段時間，才可放寬食肆只能坐滿一半的限制。

政府昨（24日）宣布將英國納入《預防及控制疾病條例》中的高風險地區，許樹昌指，英國過去一周新確診個案持續上升，雖然升幅不及法國及俄羅斯等國家多，但本港與英國的航班較頻密，做法合理。

許樹昌認為，歐洲爆發第二波疫情源於放寬防疫措施，與香港情況相若，各地政府需在防疫和恢復經濟兩者之間取平衡，但不能放寬太多。他又指，大家不能將新冠病毒視作為季節性流感，強調新冠病毒死亡率較高，亦未有有效疫苗面世，仍要靠防疫措施控制疫情。

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙