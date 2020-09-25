【潮物速報】一文看盡10大時裝名牌AirPods case　經典CHANEL最昂貴DG價格親民【內附詳情】

▲ 時裝名牌推出AirPods case，售價有平有貴，本文讓你看盡10大名牌的產品。

自從蘋果的iPhone面世後，可說是改變了人類的通訊和聽歌歷史，近年，它們推出AirPods case，微型方便收納的白色耳筒幾乎通街通巷都可見有人應用，因此，時裝品牌當然不會放過這個賺錢機會，推出性能一樣，但穿上「時裝」的AirPods case，售價有平有貴，當中最矜貴的當然是時裝王者CHANEL的出品。

▲ CHANEL的AirPods case附上金鏈細節。（$7,900/圖片品牌提供）

CHANEL最昂貴金鏈帶

CHANEL貴為時裝界最強品牌，她的AirPods case自己是不少女士們想擁有的產品，AirPods case真皮菱格車線，加上源出自手袋的雙C高標和金色鏈帶，保證大家一看都知道是出自名門，因此售價亦是同類型產品中最昂貴的。

▲ 眾多高級時裝品牌中，以Dolce & Gabbana的AirPods case售價最OK便宜。（$1,300/圖片品牌提供）

Dolce & Gabbana售價最便宜

意大利時裝品牌Dolce & Gabbana的AirPods case售價比較簡單，以品牌字樣Monogram為設計中心，未算有驚喜，但在一眾名牌中以它的售價最低，應該不乏捧場客。

▲ Burberry的AirPods case設計離不開以招牌格子示人。（$1,900/圖片品牌提供）

Burberry格子外衣

說到英國品牌Burberry的AirPods case設計是意料中事，披上品牌招牌式的格子外衣，是品牌died hard「粉絲」的必需品。

▲ Prada用上招牌式的Saffiano皮革包裹著AirPods case。（$3,750/圖片品牌提供）

Prada招牌式皮革

有多種顏色選擇的Prada AirPods case，外觀上用上了品牌著名的Saffiano皮革，不易弄污和「襟磨」，如像一個小盒子的設計有別於一般的AirPods case外型。

▲ Bottega Veneta的AirPods case當然一定離不開用上織皮設計。（$3,700/圖片品牌提供）

Bottega Veneta著名織皮

以推出著皮織皮皮具而馳名的Bottega Veneta，雖然設計總監換上了新人，不少皮具換上大格子織皮手法表達，但在小型的AirPods case身上仍然傳以統的織皮造工示人。

▲ 縱使啡黃色格子圖案叫人想不起曷哪個品牌出品，所以中央的雙F商標更是重要。（$3,850/圖片品牌提供﹁

Fendi雙F商標

預先張揚，今年的秋冬Fendi將會大舉進軍AirPods case，會推出草織的AirPods case，但當新作還未面世時，有這個雙F商標啡黃格子AirPods case出現。

▲ Dior一反momogram設計推出手寫字商標AirPods case。（$3,300/圖片品牌提供）

Dior塗鴉字體版

一反品牌沒有使用Dior的oblique商標monogram圖案，反而應用了塗鴉般的手寫字體，加上用色鮮艷，擺明車馬目標觀眾是年青的一群消費者。

▲ 以真皮包裹著全黑示人的Saint Laurent AirPods case。（$2,350/圖片品牌提供）

Saint Laurent簡約全黑

沒有花枝招展，以真皮包裹著AirPods case的Saint Laurent貫徹品牌的配飾以全黑出現，簡單冇任何設計細節，可能要真心fans先會購買。

▲ 設計就好像鎖匙釦般的Valentino AirPods case。（約$3,000/圖片由品牌提供）

Valentino迷你粉紅

Valentino的AirPods case附上金色鎖釦，感覺就好像一個鎖匙釦般，沒有多餘的細節，靠一個金色的品牌商標招徠大家的注意力。

▲ 感覺偏向男性化的Tom Ford AirPods case。（約$4,800/圖片品牌提供）

Tom Ford男性化外觀

大多數的AirPods case偏向女性化的設計居多，但偏偏Tom Ford的就以啡色硬皮精製，感覺更是耐用得多。

產品查詢：Burberry（2868 3511）、Bottega Veneta（2973 0882）、CHANEL（2810 0978）、Dolce & Gabbana（2977 5558）、Dior（800 969 886）、Fendi（2524 1339）、Prada（2522 2989）、Saint Laurent（2868 0092）、Tom Ford（2234 7802）、Valentino（2523 8035）

記者：何偉雄