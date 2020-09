【溝渠暢泳】泳兒與MV男主角跳貼身舞　髮型師男友監場全程望到實【有片】

▲ 泳兒與MV男主角跳貼身舞,男友監場全程望到實。

泳兒(Vincy)於今日(25日)推出今年第一首派台作品《溝渠暢泳》。去年年初,Vincy找來合作多年的詞人周耀輝為整年的歌曲擔任概念指導,輝哥與Vincy決定以「花」作為主線,透視她心中的種種遐想。今年,輝哥再為Vincy操刀,合作「溝渠project」。

Vincy表示歌曲創作露感來自英國詩人Oscar Wilde的名言:「We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.」她認為這是一句很大鼓勵性的說話:「我們在生活裡經常都會遇到一此解決不到的問題,或者一些挫折,感覺就好像跌入了溝渠,但無論遇到甚麼困難,有些人永遠都抱著一個奮鬥精神、很正面的態度,就算跌入溝渠,都可以望到天上面的星星,永遠有希望。」

▲ Vincy新歌《溝渠暢泳》MV。(發相)

Vincy透露一收到歌詞、在家練歌時一度爆喊:「非常之有血有肉,雖然歌詞的描述非常抽象,但有好多句子我覺得是直插入我心裡。」

至於作曲方面則找來第二次合作的馮穎琪,去年她為Vincy寫了《花心》,今年再挑戰難度,Vincy說:「我問她為甚麼會寫《溝》給我?她說因為覺得寫完《花心》給我之後,我可以再挑戰一首難度更高的歌曲。」

▲ Vincy收到新歌歌詞後一度爆喊。(發相)

MV中,Vincy飾演男主角心中的陰暗面,要令男主角馴服於她,導演Matthew要求二人以舞蹈表現出來,因此MV中二人有不少親密接觸。

Vincy笑說:「導演說要跟他跳舞,其實前幾日我睇到reference的時候,我以為是一隻好優雅、好像華以茲類型的舞蹈,怎料一埋位原來是要貼身地跳。」

▲ Vincy依附在男主角身上。(發相)

Vincy續謂:「因為MV入面我要控制他,而他是一個無靈魂的人伏在我身上。初初都有點尷尬,起初數個鏡頭有點繃緊,慢慢我們就進入了狀態。」

跟男主角跳貼身舞,問到Vincy是否得到男友批准?Vincy說男友有「監場」:「他都在現場……幫我整頭,哈哈。」

