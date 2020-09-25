【溝渠暢泳】泳兒與MV男主角跳貼身舞　髮型師男友監場全程望到實【有片】

▲ 泳兒與MV男主角跳貼身舞，男友監場全程望到實。

泳兒（Vincy）於今日（25日）推出今年第一首派台作品《溝渠暢泳》。去年年初，Vincy找來合作多年的詞人周耀輝為整年的歌曲擔任概念指導，輝哥與Vincy決定以「花」作為主線，透視她心中的種種遐想。今年，輝哥再為Vincy操刀，合作「溝渠project」。

Vincy表示歌曲創作露感來自英國詩人Oscar Wilde的名言：「We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.」她認為這是一句很大鼓勵性的說話：「我們在生活裡經常都會遇到一此解決不到的問題，或者一些挫折，感覺就好像跌入了溝渠，但無論遇到甚麼困難，有些人永遠都抱著一個奮鬥精神、很正面的態度，就算跌入溝渠，都可以望到天上面的星星，永遠有希望。」

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▲ Vincy新歌《溝渠暢泳》MV。（發相）

Vincy透露一收到歌詞、在家練歌時一度爆喊：「非常之有血有肉，雖然歌詞的描述非常抽象，但有好多句子我覺得是直插入我心裡。」

至於作曲方面則找來第二次合作的馮穎琪，去年她為Vincy寫了《花心》，今年再挑戰難度，Vincy說：「我問她為甚麼會寫《溝》給我？她說因為覺得寫完《花心》給我之後，我可以再挑戰一首難度更高的歌曲。」

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▲ Vincy收到新歌歌詞後一度爆喊。（發相）

MV中，Vincy飾演男主角心中的陰暗面，要令男主角馴服於她，導演Matthew要求二人以舞蹈表現出來，因此MV中二人有不少親密接觸。

Vincy笑說：「導演說要跟他跳舞，其實前幾日我睇到reference的時候，我以為是一隻好優雅、好像華以茲類型的舞蹈，怎料一埋位原來是要貼身地跳。」

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▲ Vincy依附在男主角身上。（發相）

Vincy續謂：「因為MV入面我要控制他，而他是一個無靈魂的人伏在我身上。初初都有點尷尬，起初數個鏡頭有點繃緊，慢慢我們就進入了狀態。」

跟男主角跳貼身舞，問到Vincy是否得到男友批准？Vincy說男友有「監場」：「他都在現場……幫我整頭，哈哈。」

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