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【抖音熱潮】父母熱舞中段將手抱幼童拋出鏡頭　網民轟危險：會弄斷BB頸椎

親子 11:33 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

父母為響應抖音熱潮，竟將手抱幼童拋出鏡頭外。

父母為了緊貼潮流，竟將孩子當成工具。熱門影音社交平台TikTok（抖音）近日有一股危險新風潮，家長隨著一首歌曲熱舞期間，會突然把懷中的嬰兒或幼童拋出鏡頭外，受到各界抨擊，為了響應挑戰，似乎罔顧了孩子的安全。

《Baby》主唱歌手Blueface都響應熱潮。（影片截圖）

他把孩子拋出鏡頭外。（影片截圖）

根據網上流傳的TikTok影片，美國饒舌歌手Blueface近日推出新歌《Baby》，而這首歌突然掀起一個挑戰，用戶播放背景音樂，抱著孩子隨旋律舞動，但當歌詞唱到「No baby, we can't have the baby (bop).」（不，寶貝，我們不可以要這個孩子），用戶就會將懷中的幼童扔出去。

而Blueface本人亦宣傳了這個挑戰，並在其IG帳戶分享了許多相關影片，更寫道，「抓住離你最近的孩子」。

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網民批評行為危險

這些影片引起極大關注，大多數人都批評此舉非常危險，雖然從影片可以猜測，大多父母、兄姊都是把孩子丟到床上，不過很多人扔掉孩子後，只顧繼續對住鏡頭跳舞，沒有查看孩子是否安全。

很多網民亦指，父母們只為玩樂或成名，從未想過孩子的安全，「如果我媽媽把我丟出去，然後繼續在網路上扭腰擺臀，我會很失望的」、「可以弄斷頸椎吧」、「應該要有人合法地向兒童服務機構通報這些人」。

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責任編輯：王明芳

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