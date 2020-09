【抖音熱潮】父母熱舞中段將手抱幼童拋出鏡頭　網民轟危險：會弄斷BB頸椎

▲ 父母為響應抖音熱潮,竟將手抱幼童拋出鏡頭外。

父母為了緊貼潮流,竟將孩子當成工具。熱門影音社交平台TikTok(抖音)近日有一股危險新風潮,家長隨著一首歌曲熱舞期間,會突然把懷中的嬰兒或幼童拋出鏡頭外,受到各界抨擊,為了響應挑戰,似乎罔顧了孩子的安全。

▲ 《Baby》主唱歌手Blueface都響應熱潮。(影片截圖)

▲ 他把孩子拋出鏡頭外。(影片截圖)

根據網上流傳的TikTok影片,美國饒舌歌手Blueface近日推出新歌《Baby》,而這首歌突然掀起一個挑戰,用戶播放背景音樂,抱著孩子隨旋律舞動,但當歌詞唱到「No baby, we can't have the baby (bop).」(不,寶貝,我們不可以要這個孩子),用戶就會將懷中的幼童扔出去。

而Blueface本人亦宣傳了這個挑戰,並在其IG帳戶分享了許多相關影片,更寫道,「抓住離你最近的孩子」。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

網民批評行為危險

這些影片引起極大關注,大多數人都批評此舉非常危險,雖然從影片可以猜測,大多父母、兄姊都是把孩子丟到床上,不過很多人扔掉孩子後,只顧繼續對住鏡頭跳舞,沒有查看孩子是否安全。

很多網民亦指,父母們只為玩樂或成名,從未想過孩子的安全,「如果我媽媽把我丟出去,然後繼續在網路上扭腰擺臀,我會很失望的」、「可以弄斷頸椎吧」、「應該要有人合法地向兒童服務機構通報這些人」。

責任編輯:王明芳