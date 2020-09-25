【社企英雄】了解 x 堅持　為孩子開闢康莊大道

小朋友經常忘記學習過的內容？即使能認讀文字，但無法完全理解文章的意思？或者有人會認為這是小朋友不專心、不努力學習的緣故，但大家又有否想過這些可能是讀寫障礙的特徵？

誠然，有特殊學習需要的小朋友，成長道路可能會較他人崎嶇，但如果能夠有合適的支援和指導，同樣可走出康莊大道，印證天生我材必有用的道理。

▲ 只有不合適的教學方法，沒有不受教的兒童。

自身經歷 扶助後進

「其實我也有讀寫障礙，但慶幸在16歲時認識了人生的首位恩師，並在其指導下找到合適的學習方法，讓我其後能以全Distinction（傑出）的成績畢業，並進入港大完成兩個碩士學位。」由於自身的經歷，博雅思教育中心（博雅思）社企創辦人陳卓琪（Twiggy）深明合適的教學方法，對有特殊學習需要的學生來說至為重要。因此，她考取Davis ® 讀寫障礙註冊導師資格，投身教育行業並成立博雅思，希望幫助更多有需要的小朋友。

中學畢業，考入心儀大學，繼而投身社會工作，相信是不少人的標準人生路，但小朋友若有讀寫障礙，單要完成學業可能已經相當吃力。「有讀寫障礙的學生能夠入讀大學的機會其實不高。但在我們首批學生中，有一位同學成功考入一間於英國以設計學科聞名的大學！」Twiggy說。

作為老師，能夠陪伴學生成長，見證他們學有所成，Twiggy除了心感欣喜外，更鼓舞的是學生的一席話。「這位學生後來跟我說：『陳老師，我很開心，因為我終於覺得讀寫障礙是一個gift（禮物），讓我可以透過這經歷，幫助更多的小朋友。』」除此之外，Twiggy與團隊亦期望能助小朋友發掘自己的強項，培養品德，在開闢個人道路的同時，貢獻社會。

▲ Twiggy深明合適的教學方法，對有特殊學習需要的學生來說至為重要。因此成立社企博雅思，希望幫助更多有需要的小朋友。

克服障礙 薪火相傳

學生能夠快樂地學習，相信是每位老師最感欣慰的事。因此，博雅思多年來致力擔當橋樑角色，教導小朋友多元化的學習技巧。「有特殊學習需要的小朋友要面對學校課程的壓力，但奈何家長又未必知道如何幫助小朋友，所以我們會先了解小朋友的學習需要，再助他們學會有技巧地自主學習。」博雅思學習支援課程主任吳穎殷（Vienne）如是說。

▲ Vienne表示，博雅思多年來致力擔當橋樑角色，幫助有特殊學習需要的小朋友，找到自主學習的技巧。



與一般小朋友相比，有特殊學習需要的小朋友往往更需要導師循循善誘，在旁指導。然而在疫情下，小朋友需要在家學習，視像教學又能否達到相同效果呢？「所以家長的角色變得尤其重要。因為他們需要幫小朋友把網上教材轉化成實體知識，讓小朋友能夠有效地應用。」Vienne說。

博雅思最近正在籌備新項目，希望讓更多有需要的小朋友受惠。「我們正計劃把業務擴展，推出Train the Trainer課程，以培練更多導師，完成課程者可獲得由英國政府認可的資歷，來繼續將使命有效地實踐。」Twiggy表示，計劃能夠開展，全憑獲得星展基金會社會企業獎助金的資助，令博雅思能為社會多行一步。

▲ Twiggy（左）認為星展銀行也是博雅思的英雄：「星展他們不僅提供資助，而且提供給予我們很多寶貴的意見，協助我們令博雅思有效地擴充和成長。」

事實上，教育的道路與人生一樣，從來不只一途。透過博雅思的故事可以發現，即使前路多崎嶇難行，沿途總有一些有心人伸出援手，而且只要願意多行一步，你也有能力成為別人的英雄，助有需要的人走出自己的道路，展出大意義。

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