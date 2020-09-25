【香港迪士尼重開】首日人流絡繹不絕　小朋友表現興奮：想見米妮想玩IronMan

▲ 香港迪士尼樂園今日重開。（程志遠攝）

新冠肺炎疫情緩和，香港迪士尼樂園今日（25日）重開，逢周二及四休園，市民須預約入園。開園後入場人流不少，大部分都是一家大小，有小朋友表演興奮，不少家長都說希望在疫情有所舒緩下，帶子女輕鬆一下，盼樂園增加多些遊樂設施，加強吸引度。

香港迪士尼樂園今日早上10時半正式重開，未開園已有不少迪士尼「粉絲」、一家大小到場排隊等候入園，部分「忠粉」更是盛裝打扮，穿上了有迪士尼角色的圖案的衣服到場，亦有人戴上不同款式的米奇頭箍，樂園安排職員在「美國小鎮大街」揮手歡迎，開園後入園人流絡繹不絕。

黎太今日帶同4歲的女兒趁復課前到樂園遊玩，她形容，疫情前每月都會入園一次，而自第三波疫情爆發以來，一家人更是「少出門」，以免到太多人的地方：

最多落樓下公園玩下，小朋友都埋怨話不要去咁細的公園。

她說，隨疫情有所緩和，加上不少學生已復課，相信今日園內人數不會太多，故帶女兒入園輕鬆一下，亦已準備好消毒及防疫用品。

黎太的女兒Sherby今日亦穿上最愛的米妮衣服入園，亦不忘揹起米妮小袋子，形容心情開心：

我最想玩小飛象、咖啡杯，亦想見到米妮，同她講「好掛住你」，亦想見睡公主Aurora。

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李太亦帶同兒子入園，其子受訪時表現非常興奮：

好開心、好興奮，在屋企超級悶、無野玩；最想玩Iron Man遊戲，之前玩過覺得好型。

李太指，上一次樂園重開時亦有預約入場，形容園區防疫措施令人放心，服務態度比以往好，亦對樂園要暫停部份表演項目表示理解，影響不大。

對於香港迪士尼二期用地被政府收回，市民各有不同意見，有人坦言失望，認為若有多些新設施，吸引力會增加；亦有人稱樂園面積都不大，但可接受，相信入園者主要想與角色互動。

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受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月18日重開，但恢復營運不足1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園，至今日恢復營運。

不過，樂園重開後，受政府防疫規例限制，初期「米奇魔法書房」﹑「獅子王慶典」等室內劇場及戶外巡遊，將會暫停至另行通知，市民要預先預約入園，並遵守園區防疫規例，包括探熱、戴口罩等，但市民入園可一睹將於年底前正式開幕的新城堡的全貌。

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記者：陳曉瑩