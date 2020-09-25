  • 31°C
香港時間 : 2020925日 (週五) 12:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【本地遊】青協前粉嶺裁判法院全新營舍開放　限時預約享半價2人房最平200元起【內附連結】

休閒 11:39 2020/09/25

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

各大酒店疫情下推出各式住宿餐飲優惠，其實想在周末輕鬆一下，還有其他好去處。座落於前粉嶺裁判法院的香港青年協會領袖學院全新營舍，現已投入服務。

青協領袖學院營舍座落於前粉嶺裁判法院，保留歷史建築特色。（青協提供）

營舍一方面保留歷史建築特色，另方面配備嶄新科技，除可回顧法院及新界的變遷，訪客亦可參與學院專業及多元化的領袖及團隊培訓，包括以混合實境技術製作的「文化偵探」，集文物欣賞及培訓於一身、在前拘留室進行的「囚室解難」、在前2號法庭進行的「模擬法庭夏令營」、在數碼辯論演說廳進行的公眾演說等。

營舍房間舒適。（青協提供）

其他活動還有：

古蹟導賞：認識前粉嶺裁判法院的建築特色、歷史變遷和設施。

粉嶺蹤跡：前往粉嶺不同地方進行指定任務，了解區內的城鄉面貌。

團隊大冒險：透過不同任務發掘自我潛能，並掌握如何在群體生活中學 習團隊協作。

營舍共享空間可供多人共聚聯誼。（青協提供）

全新營舍樓高兩層，套房可容納2至12人不等，合共85個宿位，每間套房設有無線上網、儲物櫃、獨立洗手間及浴室。營舍內的一系列康樂及訓練活動，適合親子郊遊、朋友聯誼、企業、學校及團體培訓等，由即日起至2021年3月31日，凡登記營舍住宿、康樂活動或租用場地，均可享半價優惠，折扣後，兩人房間最平200元起。

記者：李越樺

相關文章

【酒店優惠】Klook一連6日18間酒店Staycation優惠　包括買一送一及低至2折優惠【內附連結】
22:20 2020/09/24
【酒店優惠】Klook一連6日18間酒店Staycation優惠　包括買一送一及低至2折優惠【內附連結】
【酒店優惠】香港天際萬豪推「探索大嶼山」住宿計劃　房租1,600元起回贈千元餐飲消費額【附預訂連結】
12:56 2020/09/22
【酒店優惠】香港天際萬豪推「探索大嶼山」住宿計劃　房租1,600元起回贈千元餐飲消費額【附預訂連結】
【中秋酒店優惠】喜來登預訂追月家庭住宿優惠　包2大1小自助晚餐可延遲退房【附訂購連結】
13:15 2020/09/18
【中秋酒店優惠】喜來登預訂追月家庭住宿優惠　包2大1小自助晚餐可延遲退房【附訂購連結】
Local Tour 著數優惠 疫情 住宿 學校 粉嶺 古蹟 好去處

最高瀏覽

【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
15:12 2020/09/24
【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【食用安全】回收32萬二手安全套包裝再售　黑心工廠負責人：洗乾淨跟新的一樣
11:45 2020/09/24
【食用安全】回收32萬二手安全套包裝再售　黑心工廠負責人：洗乾淨跟新的一樣