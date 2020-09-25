【本地遊】青協前粉嶺裁判法院全新營舍開放　限時預約享半價2人房最平200元起【內附連結】

各大酒店疫情下推出各式住宿餐飲優惠，其實想在周末輕鬆一下，還有其他好去處。座落於前粉嶺裁判法院的香港青年協會領袖學院全新營舍，現已投入服務。

▲ 青協領袖學院營舍座落於前粉嶺裁判法院，保留歷史建築特色。（青協提供）

營舍一方面保留歷史建築特色，另方面配備嶄新科技，除可回顧法院及新界的變遷，訪客亦可參與學院專業及多元化的領袖及團隊培訓，包括以混合實境技術製作的「文化偵探」，集文物欣賞及培訓於一身、在前拘留室進行的「囚室解難」、在前2號法庭進行的「模擬法庭夏令營」、在數碼辯論演說廳進行的公眾演說等。

▲ 營舍房間舒適。（青協提供）

其他活動還有：

古蹟導賞：認識前粉嶺裁判法院的建築特色、歷史變遷和設施。

粉嶺蹤跡：前往粉嶺不同地方進行指定任務，了解區內的城鄉面貌。

團隊大冒險：透過不同任務發掘自我潛能，並掌握如何在群體生活中學 習團隊協作。

▲ 營舍共享空間可供多人共聚聯誼。（青協提供）

全新營舍樓高兩層，套房可容納2至12人不等，合共85個宿位，每間套房設有無線上網、儲物櫃、獨立洗手間及浴室。營舍內的一系列康樂及訓練活動，適合親子郊遊、朋友聯誼、企業、學校及團體培訓等，由即日起至2021年3月31日，凡登記營舍住宿、康樂活動或租用場地，均可享半價優惠，折扣後，兩人房間最平200元起。

記者：李越樺