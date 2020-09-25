【使徒行者】溫裕紅效力23年被減一半人工　實力綠葉離開大台考慮移民

▲ 溫裕紅因被減超過一半人工而決定離開TVB。

TVB深宵舊劇時段正在重播《使徒行者》，當中有不少已離巢大台的熟悉臉孔，當中在《使徒行者》演楊淑雲的溫裕紅最近亦已加入離巢TVB之列。

在`《巴不得媽媽...》、《仁心解碼II》、《降魔的2.0》以及《使徒行者》等劇集都有亮眼表現的溫裕紅，公認是演技出眾的實力綠葉。可是日前她接受傳媒訪問卻透露，已在本月離開大台，變回自由身工作。

她指若續約會被減超過一半人工及簽附加條約，故此感到意興闌珊，決定離開工作了23年的地方。

她又透露想嘗試新事物，包括計劃離開香港到不同地方居住，希望可完成年青時想到其他地方學習、生活的夢想，故會考慮移民。

▲ 溫裕紅於本月正式離開TVB。（電視截圖）

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90年代起效力TVB

溫裕紅自小喜歡演戲，中學時已活躍於戲劇學會，在1996年香港演藝學院畢業，後來入TVB工作，一做便23年。

初入行時，溫裕紅在《刑事偵緝檔案III》中演陶大宇的下屬盧冰冰，由於劇集當時熱爆全城，這個角色可說是她的代表作之一。另有在《鑑證實錄》的變性人洪天飛，與馬德鐘有不少對手戲，都有觀眾記得。

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之後，溫裕紅的演藝事業一直浮沉，主要演閒角及少婦的角色。她又加入《都市閒情》做主持，由於當年《都市閒情》深受年青人追捧，所以很多學生都認識溫裕紅。

入行30年，她雖未有出演主角，但一些小角都得到觀眾讚賞，如《巴不得媽媽...》中的男性化「魯玉芬」、《仁心解碼II》的「黎繼鵬太太」、《三個女人一個因》中「神複製」李璧琦神情的柳愷倫、《降魔的2.0》中失去女兒的貝太。

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▲ 溫裕紅曾患乳癌。（微博圖片）

曾患乳癌

2005年，溫裕紅不幸確診患上乳癌，腫瘤達11公分大，並擴散至淋巴，必需接受6次化療，及切除乳房保命。

抗癌期間，她經歷脫髮、嘔吐、手腳麻痺、痕癢等情況。不過，她憑藉堅強樂觀的意志支撐，終成功抗癌，病癒後接受重整乳房手術。

▲ 溫裕紅2011年遇上真命天子楊生。（微博圖片）

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溫裕紅當時有男友一直陪伴，但病癒後對方卻提出分手。2011年，她終遇真命天子，結婚後成為楊太，與老公非常恩愛。

現時，溫裕紅已完全康復，不須再吃藥，只要每年做身體檢查確保身體健康便可。