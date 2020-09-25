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【人間有愛】沙田瀝源邨三級火下助人　深水埗明哥、盛記為街坊送飯盒

休閒 11:48 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

深水埗明哥、盛記為瀝源邨街坊送上飯盒。

沙田瀝源邨榮瑞樓一單位昨日（24日）發生3級火警，導致一名男子死亡，4人受傷，另有一隻貴婦狗經消防員救出已全無氣息。火警中約300人疏散，而北河燒臘飯店老闆陳灼明「深水埗明哥」創立的「北河同行」，以及沙田盛記老闆B哥，就及時為居民送來飯盒，雪中送暖。

昨日下午約4時，消防處接獲火警報告，由於火勢迅速蔓延，消防將火警升為三級，並派出31部消防車、15部救護車，以及100名消防員和救護員。300名居民在火警中疏散，其中大部分人為長者，需要在未被解封的現場，由警方登記居民資料。

據岑子杰Facebook，「盛記B哥」及「深水埗明哥」在此時為居民送來飯盒，同時漢和麵包店亦為街坊送上麵包，解居民所急。

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不少網民留言盛讚多謝B哥和深水埗明哥義舉：「感謝B哥、明哥雪中送炭之外，都想多謝Jimmy對沙田友嘅關心」、「聽日一定去盛記幫襯返」、「謝謝無私大愛的真香港人」、「區內都係老人家，辛苦你哋幫忙照顧」、「香港真係好有人情味架！」、「謝謝有心人！人間有情！」、「香港精神！守望相助！好人一生平安。」

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責任編輯：羅嘉欣

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