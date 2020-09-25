醫管局「HA Go」手機程式　今起接受所有普通科門診服務預約

▲ 市民可透過醫管局手機程式「HA Go」，預約全港任何一間普通科門診的服務。（資料圖片）

醫管局宣布由今日（25日）起，市民可透過醫管局一站式手機程式「HA Go」平台內的「預約普通科門診」，預約全港任何一間普通科門診的服務。

醫管局自6月19日開展「預約普通科門診」手機程式功能的先導計劃，由於先導計劃測試順利，有關功能已於7月24日起正式分階段推展至全港各區的普通科門診診所。現時市民可透過普通科門診電話預約系統或上述手機程式功能，預約所有普通科門診診所的門診服務。

醫管局發言人指，市民透過「預約普通科門診」功能，可查閱診所診症名額狀況，為自己及他人預約普通科門診服務，亦可隨時查詢或取消診期，輕鬆管理就診安排。同時，此功能亦設有長者預約專籌，照顧長者使用服務的需要

發言人補充說，「預約普通科門診」為醫管局「HA Go」功能之一，市民透過手機下載「HA Go」，完成註冊登記，並於下次診期時在指定地點啟動帳戶後，便可在手機程式使用普通科門診預約功能。

診所職員會協助有需要的病人啟動帳戶，而普通科門診電話預約系統會如常提供預約服務。有關普通科門診服務預約途徑的詳情和其他相關資料，請瀏覽醫管局普通科門診網頁查閱相關資訊。

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責任編輯：陳子謙