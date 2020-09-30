【減淡疤痕】阿嬌爆眉骨留6cm傷口恐留疤　整形外科專科醫生拆解預防及減淡疤痕黃金期

▲ 整形外科專科醫生拆解預防及減淡疤痕黃金期。

鍾欣潼（阿嬌）日前在廈門拍攝新劇期間於酒店房內發生意外，頭部撞向雲石邊，傷及右邊眉骨，傷口長達6cm，需要縫上數十針。阿嬌今（24日）更在網上公開疤痕。到底受傷後該如何預防疤痕的形成？有什麼方法可以減淡疤痕？TOPick為此訪問了整形外科專科醫生彭志宏了解。

據悉阿嬌撞到右邊近眉骨處，傷口長達6cm，由內層肌肉到表皮總共縫數十針。而今日阿嬌公開傷口相片，可見疤痕貫穿整條右眉，並有埋線傷口。對此，整形外科專科醫生彭志宏解構疤痕的形成。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

彭醫生指，當皮膚有破損，身體的血小板會引領一些新的血管和骨膠原製造細胞到傷口的地方，並放下一些組織，而這些組織就是疤痕。

處理傷口要及時

假如受傷要預防疤痕形成，彭醫生指從最初處理傷口時就要著手，要防止發炎，並將壞死的組織切除。處理的黃金時間是愈早做愈好，目的是傷口癒合後可留下最少的疤痕。例如在馬路上跌倒而磨傷的傷口，雖然看似輕微，但其實有很多髒污會進入皮膚，故建議在醫院處理擦乾淨傷口，有需要或可局部麻醉或全身麻醉。

留下疤痕與體質有關

為什麼有些人受傷後特別容易留下大疤痕？彭醫生提到其實部份人或有疤痕體質。他解釋，一般而言白人的皮膚疤痕比較靚，黑人的皮膚疤痕較差，而中國人就「一半一半」，這種疤痕體質是與生俱來的，不能改變。

所以萬一有傷口，唯一可改變到的是在傷口癒合後，把握疤痕6個月至1年的護理期，防止疤痕變差。

護理疤痕方法

彭醫生指要護理、減淡疤痕有多種方法，簡單處理可以靠按摩或使用疤痕貼，而疤痕很多時會隨著時間而淡化，另外亦可以做醫學美容去疤。

要令疤痕較靚，都要視乎有甚麼問題。有些疤痕較闊，有些凸起，有些則凹下去，有些病人覺得疤痕很痛，有些發現顔色積聚，醫生會因應以上問題，採用手術、激光甚至是類固醇注射處理。

其中，激光處理疤痕可處理疤痕色素及紅色的現象，在一些特殊情況下，可以用激光做磨皮的儀器，將疤痕凹凸的地方磨平。

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：楊宛茜