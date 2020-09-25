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【飲食優惠】熱狗專門店Line Up Hotdog登場　逢星期三指定熱狗半價優惠【內附地址】

休閒 12:15 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

美加等地的美食車熱狗文化，在電影中常見，如今在港亦可嘗到。(餐廳提供)

來自美加的「車仔熱狗」文化襲港，最新開在荔枝角D2 Place的熱狗專門店Line Up Hotdog，提供多款特式熱狗、小食和飲品，讓香港人體驗一下北美洲人的假日市集comfort food滋味。餐牌上劃分了「經典熱狗Classic Hotdog」和「頑皮熱狗Playful Hotdog」兩大類，單點熱狗價錢由$28-$68不等。

創新口味的避風塘熱狗$48，向港式地道風味致敬。(餐廳提供)

店子選用美國豬肉腸，取其多汁有咬口，燒烤後更夾雜濃濃的煙熏味；熱狗包找來本地麵包工場製作，比坊間的「空氣麵包」更有咬口，焗香後外脆內軟，同時非常吸汁。配料方面，所有熱狗均加入爽脆生菜，增加口感的同時平衡了熱狗的「邪惡」；南美肉醬參照美加盛行的Chili Sauce，以牛肉碎、紅腰豆、香料等自家製作。此外，店內更特設「自由添加配料吧」，提供新鮮洋葱碎、黑橄欖 、熱狗醬 、酸青瓜、醃甘筍及葱花，讓大家充分體驗「車仔熱狗」的文化。

各款熱狗口味可拼合辣脆炸薯格、飲品，組合任選。(餐廳提供)

至於頑皮熱狗系列，則以不同國家的風味作為靈感，有避風塘熱狗、墨西哥式牛油果番茄熱狗、德國式酸椰菜熱狗，更為想吃得較輕盈的朋友提供兩款「無腸熱狗」，包括吞拿魚腩蓉牛油果醬狗以及素食友善的椰菜花熱情松露狗，以照顧不同人士的飲食需要。每款頑皮熱狗也加入自家製特色風味醬如惹味的避風塘沙律醬、牛油果醬、百香果松露醬或香口的辣椒脆脆、薯片、脆米、日式柿種等，令每款頑皮熱狗都包含「腍、軟、鮮、脆」的味道與口感。

為慶祝新開業，由現在至10月28日，一連多個星期三將會推出指定熱狗半價優惠，店子將會每星期於社交平台上公佈半價熱狗款式，密切期待啦！ 

地址：長沙灣長順街15號D2 Place Two 2 樓 211A-214舖PowerPlay Arena內 
           （港鐵荔枝角站 D2 出口）

電話：6618 7012

營業時間：11:45am-8pm

記者：郭秀芳

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