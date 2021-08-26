【第2號癌症殺手】常吃隔夜餸大便呈血紅色　女子不煙不酒確診患大腸癌

常吃隔夜菜可致癌！台灣一名64歲女子不煙不酒，也不愛吃燒烤食物，但常吃隔夜餸菜，排出黑紅色大便，偶然肚痛，求醫檢查後，證實罹患大腸癌。主診醫生指，隔夜食物含有硝酸鹽，有機會導致胃癌和大腸癌。本港食物安全中心亦指，蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用轉化為亞硝酸鹽，可導致正鐵血紅蛋白血症和癌症。

台灣肝膽腸胃科醫生陳炳誠在當地電視節目《醫師好辣》分享病例時表示，該名64歲女子沒特別病史，不煙不酒，不吃不檳榔，不愛吃燒烤食物，但有時大便帶血，有時呈黑紅色，偶然也會肚痛。她身高約1.4米，求醫前體重下跌了7公斤，由55公斤降至48公斤。

進行大腸鏡檢查時，發現腫瘤，遂進行切片檢查，最後證實該女子罹患大腸癌。醫生指，該女子幾乎沒高風險患癌因素，惟再三查問得知，她常吃剩菜剩飯。放在雪櫃3日的餸菜，她也會拿出來加熱進食。

同場加映：各類蔬菜的硝酸鹽含量、各類剩菜可以存雪櫃時間↓

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蔬菜中的亞硝酸鹽危害健康

本港食安中心指，指出進食隔夜蔬菜有機會危害健康。蔬菜中的硝酸鹽可經細菌或酶作用，轉化為亞硝酸鹽，從而導致正鐵血紅蛋白血症及癌症。

蔬菜硝酸鹽含量

人類主要通過進食蔬菜攝入硝酸鹽，而較少從水或其他食物（醃製肉類）攝入硝酸鹽。食安中心曾檢測的73種新鮮蔬菜樣本。

研究結果如下：

蔬菜種類 例子 硝酸鹽含量平均值（毫克）

*每公斤計算 葉菜類 莧菜、小棠菜、白菜、菜心、芥蘭、菠菜、娃娃菜、西生菜、唐生菜、通菜、油麥菜、西洋菜 2100 莖類 蘆筍、西芹、大豆芽 830 塊根和塊莖類 紅菜頭、青蘿蔔、白蘿蔔、馬鈴薯、芋頭 720 蕓薹屬(甘藍科)蔬菜、葉球甘藍、花莖甘藍 西蘭花、椰菜花、椰菜 620 瓜菜/果菜類 節瓜、翠玉瓜、冬瓜、苦瓜、秀珍菇、金菇、草菇、番茄 14-370 豆類 四季豆、青豆角、毛豆 140

食安中心指，硝酸鹽含量最高是：莧菜、小棠菜和白菜，平均含量每公斤超過3500毫克。

硝酸鹽含量較低的蔬菜，包括：碗豆、番茄、椰菜花、青瓜/黃瓜、茄子、西蘭花等。

減少硝酸鹽的方法

食安中心指，由於硝酸鹽可溶於水，因此清洗和用水焯菜能減少硝酸鹽含量。

水焯：水焯相比起浸泡更能有效減少蔬菜的硝酸鹽含量。以菜心、莧菜及西芹作實驗，水焯蔬菜1至3分鐘，已可減少硝酸鹽含量12至31％。



去皮：馬鈴薯等蔬菜在去皮後，硝酸鹽含量會大幅減少。

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責任編輯：羅嘉欣