【本地遊】昂坪360推出8折港人優惠 搭BTS主題纜車半空打卡

▲ 昂坪360推出港人優惠。

昂坪360與運動品牌「FILA」合作，在9月25日至11月15日舉辦戶外運動節，在昂坪市集設置8個打卡裝置及3個互動有獎遊戲，又設計了6部以BTS為主題的纜車車廂，與車廂套票優惠，希望吸引本地年輕情侶、閨密及親子家庭客到訪。

昂坪360於2020年9月25日至11月15日打造全港首個「360 FILA Sports Fest」戶外運動節，運動節有多個打卡位，包括「糖果色系打卡運動會」主題運動場景裝置、FILA全球代言人「BTS主題纜車車廂」及全港首個「FILA網球主題打卡館」，館內特設FILA全球代言人BTS主題打卡位。大會更設三大「互動運動挑戰」有獎遊戲，送出3萬份總值超過500萬元的限量NP360·FILA禮品。

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昂坪360也推出港人優惠，即日起至今年11月15日期間，香港居民於昂坪360東涌纜車站售票處、昂坪纜車站售票處或昂坪360官方網站購買任何來回纜車門票，即可享有8折優惠。已於網上購票或現場購票之賓客須在到訪當天親身於東涌纜車站售票處或昂坪纜車站售票處出示香港身分證正本核實身分，亦可享有優惠。

需要注意的是，纜車的每日營運時間為上午10時至下午6時，但昂坪市集的「與佛同行」及「360動感影院」室內景點將繼續暫停開放。

責任編輯：王明芳