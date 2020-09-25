【本地遊】昂坪360推CP值高套票低至3折 搭BTS主題纜車半空打卡

▲ 昂坪360推出港人優惠。

昂坪360與運動品牌「FILA」合作，在9月25日至11月15日舉辦戶外運動節，在昂坪市集設置8個打卡裝置及3個互動有獎遊戲，又設計了6部以BTS為主題的纜車車廂，與車廂套票優惠，希望吸引本地年輕情侶、閨密及親子家庭客到訪。

昂坪360於2020年9月25日至11月15日打造全港首個「360 FILA Sports Fest」戶外運動節，運動節有多個打卡位，包括「糖果色系打卡運動會」主題運動場景裝置、FILA全球代言人「BTS主題纜車車廂」及全港首個「FILA網球主題打卡館」，館內特設FILA全球代言人BTS主題打卡位。大會更設三大「互動運動挑戰」有獎遊戲，送出3萬份總值超過500萬元的限量NP360·FILA禮品。

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昂坪360也推出港人優惠，推出期間限定套票「360 FILA Pass」。賓客於最少到訪前一天於昂坪360官網預訂，專享優惠價348元 (原價：港幣$388)。套票包括總值高達1,800元的服務和產品：昂坪360來回標準纜車門票2程、FILA 100元購物優惠券5張、360 FILA禮品包 1份、「互動運動挑戰」遊戲卡2張及獨家乘坐FILA全球代言人BTS主題纜車車廂 。另外，香港居民由即日起至2020年11月15日，亦可享來回纜車門票8折優惠。

需要注意的是，纜車的每日營運時間為上午10時至下午6時，但昂坪市集的「與佛同行」及「360動感影院」室內景點將繼續暫停開放。

責任編輯：王明芳