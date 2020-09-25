【千言慢煮】楊千嬅開YouTube頻道示範家庭菜　跟谷祖琳大談在職媽媽辛酸

▲ 楊千嬅跟谷祖琳互談在職媽媽的付出。（圖片：正向文化娛樂）

天后楊千嬅在抗疫期間享受其烹飪樂趣，不時將煮食片段上載社交平台，被網民封為「救世煮」，有見及此，千嬅親自策劃YouTube頻道「楊千嬅MY LIVE TV」，命名為『千言．慢煮』，每集邀請不同嘉賓無所不談、邊煮邊傾，明日（9月26日）首集嘉賓為另一靚媽谷祖琳。

楊千嬅與小谷兩位在職媽咪，談到湊仔經特別有共鳴，對談為了工作而未能專心照顧子女，可會有些內疚感，小谷認為不應因此而自責，即使24小時陪著亦不代表是好事，覺得身教才是最重要。

千嬅自言為人母初期很緊張，她形容好像讀兒童心理學一樣，有時她反省會不會逼得兒子太緊，但她是不可以做怪獸家長，千嬅覺得現在時代不同，大家追求的境界比以前高，笑說：「其實要贏在起跑線係有啲大鑊，有時令到家長會諗多咗！」

小谷這個民主媽咪認為不能過份照顧子女，因為有時她見到女兒十分依賴，做任何事也伸手叫人幫手。

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她說：「有次女兒用ZOOM上堂做功課，她遇上不懂的問題便大叫來問我，其實有時我都不識怎解答，我叫佢去問SIRI（手機語音助理）啦！我雖然是你阿媽，不過我不是一定叻過你，現在的教學方法同以前唔一樣。」

千嬅、小谷認為在職媽媽未能全天候照顧子女，所以對老公亦一樣，有時可能會疏忽了他們。

千嬅說：「兒子發燒我會好緊張，如果燒到40度，我會成個人癲晒，不過老公會冷靜些，等個仔康復，丁生會說其實我都會發燒的！」

小谷笑謂，丁生是想『嗲吓』老婆而已！她又說：「有些朋友老公會詐型，指仔女出世後就沒理他，如果老公同我講，就一定跟他開拖，我會好嬲，因為娶了老婆，好緊張你的仔女，要跪在地多謝她啦，唔該啲老公醒扒啲，幫老婆分擔吓，唔好搞咁多嘢！」

《千言．慢煮》將於明晚（周六）晚上8時上架，千嬅除跟谷祖琳分享在職媽媽的心德及湊仔樂，千嬅更煮出囝囝Torres最愛食的蛋包飯。