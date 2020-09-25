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【全城集氣】29周早產胎兒心臟衰竭病情惡化　港媽忍痛設7日期限冀「集氣」祝福女兒

兒童健康 12:25 2020/09/25

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29周大發現心臟衰竭而緊急開刀出生的小秋彥，近日情況惡化，父母忍痛設7日最後期限。

只有29周大的小秋彥在8月26日媽媽產檢時，發現心臟衰竭，身體多處器官出現積水，情況危殆，醫生隨即緊急開刀，將小秋彥帶到世界上搶救。然而，虛弱的身體在短短3個星期經歷多個手術，惟近日小秋彥的情況急轉直下，醫生建議撤走部分機器讓她舒服一點，父母只好忍痛設下最後7日期限，但他們仍盼望奇蹟會降臨，希望借大眾的力量幫小秋彥集氣。

港媽Fanny在個人社交平台發帖，指因受颱風的影響產檢日期改至8月26日，檢查時醫生發現胎兒的心臟衰竭，心跳轉慢，立刻進行緊急剖腹手術。

發現BB心跳慢，否則前一星期或後一星期，錯過了這重大的提示就可能失去了這寶貴的生命。

小秋彥出生僅得1.18公斤，送到瑪麗深切治療部急救及做手術，情況不樂觀。

小秋彥出生時只有1.18kg，身體多個器官出現積水。（Fanny Lee Kwun Wai Facebook）

3星期進行多個手術

隨後的3個星期，醫生急救小秋彥的心臟，讓小心臟可以跳動、心房心室互相協調。另外，醫生為她裝上外置心臟起搏器、進行刺穿心包及插肺喉等手術，引導她身體的積水排走。治療期間，需要不斷轉換呼吸機、拍肺，令本來崩塌的肺部重新脹大。而且，小秋彥血色素、血小板不足，曾多次換血。

小秋彥努力堅持 多次走過鬼門關

小小的身體，在短短的3個星期從沒機會休息，堅強地面對多個手術。可是，醫生卻多次沉重地向父母講述手術的風險，告訴他們小秋彥隨時會離開的準備。經歷多次手術，小秋彥數次來回鬼門關，但她一直沒有放棄，努力掙扎求存。

媽媽記得有一天，醫生指小秋彥的小便容量不足，之後幾天若小便容量沒有增加，也無藥可施，建議他們考慮撤離部分機器以減輕小秋彥的痛苦。媽媽聽見後心痛不已，流著淚懇求醫生給小秋彥多點時間，給她一個生存的機會。

幸好，小秋彥自己努力，小便容量每天12毫升，慢慢增加至30、40，甚至最高峰有70毫升。雖然相比同齡嬰兒，小秋彥小便容量不能排清身體的毒素及水份，但對她來說，已盡最大的努力。

病情惡化 父母設最後期限

不過，昨日（24日）媽媽再次發帖，指小秋彥的情況急轉直下，醫生再次建議減少醫療介入，「讓彥彥舒服、安樂......」

畢竟彥彥努力了這麼多，我和爸爸真的不想放棄，本來想堅持到最後繼續維持醫療支援，希望撐住彥彥直至醫生口中奇蹟出現或是彥彥無法繼續。

但在等待的過程中，媽媽承受無比的壓力，「看見她很痛苦，也預知她情況會愈來愈差，身體會愈來愈腫。這種放彥彥在刀口上等待的日子，實在好煎熬，我不但質疑自己嘅決定，也感到心痛無比。」

所以，父母最後忍痛設下最後7日期限，盼望在一星期內為小秋彥集氣，

我們並非一定強求彥彥留在我們身邊，我們只想有一個最好的結局出現她的身上，過程將她的痛苦減至最低。
 

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責任編輯：梁節儀

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