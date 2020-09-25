【公屋VS私樓】家擁兩層私樓有會所泳池　中產網民憶首訪公屋同學家：原來差咁遠

▲ 中產網民首次到訪公屋同學家時，才驚覺原來住所相差那麼遠。

住公屋或私樓的問題，一向是香港網民的熱話。近日在「連登討論區」亦有網民發文，再次引起網民討論公屋與私樓的分別。

有網民在「連登討論區」以「大家幾歲知道公屋同私樓分別？」為題發文，他表示自己小時候居於私樓，夏天去樓下泳池游水，有時亦會去會所做暑期作業，

「以為個個屋企樓下都有泳池」。

有一次放學回家時，剛巧碰到小學同學，就邀請他們到家裡玩，當同學見到樓下花園的鐵閘、住宅大堂都紛紛嘖奇，入到屋後又大讚其住所「好大好靚」，

我同佢講，平時我瞓下面嗰層。佢話，你仲有一層呀？嗰陣我都無為意，覺得佢哋好客氣。

而從小住私樓的他，從未到訪過公屋，直至有一次，他到公屋朋友家中，叫友人教他入歌落mp3時，他才知道原來公屋和私樓差這麼遠。

網民熱論公屋私樓分別

帖文引起不少網民熱論，有同樣住私樓的網民認為，公屋的居住環境惡劣，「細個嗰時去阿婆屋企食飯，佢住公屋，成日都覺得條邨好污糟，就唔想去，從此覺得自己屋企都唔係太差。」

不過，亦有網民表示，讀大學才知道原來這麼多人住私樓，亦有很多有錢人，「中學同學個個都係公屋，最勁都係居屋，仲有同學住劏房，一直以為自己屋企係算唔錯」。

另有網民認為，公屋也有好處，例如可以跟家人更親密，有人也表示毋須介懷自己的居住環境，「中學就好多同學都係有錢仔，但都係覺得咪又係咁，完全唔會覺得自卑，或者睇唔起人住公屋」。

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責任編輯：王明芳