【著數優惠】Pricerite實惠會員購物日　門市網店購物均享額外85折【附優惠詳情】

▲ Pricerite實惠舉行一連4日的會員購物日。

Pricerite實惠會員購物日將於2020年9月25日至9月28日舉行，會員於全線分店及網店可享優惠價額外85折，即時購物入會都可同享優惠。會員於傢俬部購物更可享現金回贈高達$1,000。為大家介紹精選優惠產品！

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於Pricerite實惠門市家品部購物滿$500或傢俬部購物滿$5000入會即可享85折，詳情請向店員查詢。

傢俬現金回贈詳情如下：

購物滿$4,500-$6,999 享10,000分會員積分回贈（相等於$100現金）

購物滿$7,000-$9,999 享25,000分會員積分回贈（相等於$250現金）

購物滿$10,000-$13,999 享50,000分會員積分回贈（相等於$500現金）

購物滿$14,000或以上 享100,000分會員積分回贈（相等於$1,000現金）

門市資料請【按此】

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責任編緝：王芷瑩