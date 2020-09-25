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【香港迪士尼重開】香港迪士尼樂園今重開　度假區推限定商品及餐飲優惠

社會 12:43 2020/09/25

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熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港迪士尼樂園度假區推限定商品及餐飲優惠。

香港迪士尼樂園今日（25日）重開，市民都要先上網預約，園方要限制人流。樂園表示推出全新限定商品及餐飲優惠，當中包括《反斗奇兵》三眼仔AlienRemix系列商品，以及中國傳統節氣為主題的特色徽章；反斗奇兵大本營亦推出「反斗奇兵25周年與三眼仔Alien Remix」甜品系列，另有「迪士尼酒店餐飲購物禮券」。

香港迪士尼樂園今日重開，首日人流絡繹不絕，即看：【下一頁】

另外，園方在2018年起進行翻新工程，新城堡將改名為「奇妙夢想城堡」，樂園城堡新面貌即看：【下一頁】

樂園推出一系列全新迪士尼商品，包括《反斗奇兵》三眼仔AlienRemix系列商品，三眼仔扮演其他迪士尼及彼思人氣動畫電影的角色，包括《超人特工隊》、《沖天救兵》、《海底奇兵》、《玩轉腦朋友》，另有8款香港迪士尼獨有、以中國傳統節氣為主題、期間限定的特色徽章推出。

另外，由即日起至2020年10月25日，「奇妙處處通」會員於美國小鎮大街的百貨店購物滿港幣600元，將可獲贈奇妙福袋一份；園方同時推出驚喜「每日快閃優惠」，「奇妙處處通」會員更可以折扣價額外再減港幣10元等。

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在餐飲方面，下月1日起，反斗奇兵大本營推出「反斗奇兵25周年與三眼仔Alien Remix」甜品系列，包括巴斯光年綠茶奶凍杯、抱抱龍檸檬蜜糖蛋糕、勞蘇香蕉蛋糕、三眼仔Alien Remix 特濃朱古力餅，以及三眼仔迷你奶皇包等。

至於樂園度假區的酒店餐廳亦提供多項額外餐飲活動，由10月1 日起至明年1月3日期間，香港迪士尼樂園酒店晶荷軒會提供「迪士尼朋友星級點心班連午餐」，而海風吧也會推出「池畔乾杯」雞尾酒調製坊連小食套餐。海風吧更會推出全新的BBQ特色晚餐，「奇妙處處通」會員可享9折。

園方更推出「迪士尼酒店餐飲購物禮券」，遊客可以港幣1000元購買總值港幣1200元的禮券，並於9月28日至明年3月31 日期間在度假區酒店內使用，當中包括午餐及晚餐各5張電子劵，以及2張商店購物電子劵。

樂園提醒市民，在重開初期樂園將會實施一星期營運五天的安排，逢星期二和四 (公眾假期及香港迪士尼指定日期除外) 暫停開放，直至另行通知。而所有入園人士透過樂園入園預約網站，以有效門票或會員卡，預約到訪日期。

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記者：郭詩詩

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