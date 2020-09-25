  • 30°C
香港時間 : 2020925日 (週五) 13:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【香港迪士尼重開】樂園城堡新面貌即成打卡熱點　「奇妙夢想城堡」年底前正式開幕

社會 12:50 2020/09/25

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

香港迪士尼落園新城堡全貌登場，市民入園後紛紛「打卡」。（程志遠攝）

香港迪士尼樂園今日（25日）重開，雖然暫未能開放室內劇場表演及戶外巡遊，但入園者可一睹新城堡的全貌，成為不少人入園後的首個「打卡」熱點。

香港迪士尼樂園今日重開，首日人流絡繹不絕，即看：【下一頁】

樂園新城堡正進行擴建工程，峻工後會改名為「奇妙夢想城堡」，工程現已進入最後階段，將於年底前正式開幕。現場所見，城堡前方的工程圍板已全部拆除，入園者身處園區「美國小鎮大街」，都已經可以望見新城堡的全貌，不過大家暫時只能遠望，未能近觀，入園後最近只可以走到花園位置跟新城堡「打卡」。

港媽Stephanie今日專程購票並帶同3名女兒入場，形容新城堡的色彩比舊城堡多，形狀亦更立體，現時感覺已不錯。其10歲女兒Sarinna對即將開幕的城堡亦表示期待：

好magical，每個塔都代表一個公主，不似舊城堡只代表睡公主，新城堡有金色，都幾有創意。

另一名市民李太亦形容：

（城堡）好靚、好amazing、好夢幻。

以米奇裝扮入園的林太及梁女士指，因喜愛感受園內氣氛，以往每月都會園兩、三次，閉園期間亦有預訂樂園酒店「Staycation」，減輕生活及疫情壓力，希望令心情開心，暫時拋開煩惱。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

香港迪士尼樂園於2018年開始進行翻新工程，料年底前開幕，新城堡將改名為「奇妙夢想城堡」， 現正進行部分射燈測試，而城堡每個塔尖均代表一名迪士尼公主或女英雄。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩

相關文章

【新冠肺炎】消息：本港今日新增2宗本地確診個案　連續4日沒有不明源頭個案
今日 10:27
【新冠肺炎】消息：本港今日新增2宗本地確診個案　連續4日沒有不明源頭個案
【香港迪士尼重開】首日人流絡繹不絕　小朋友表現興奮：想見米妮想玩IronMan
今日 11:38
【香港迪士尼重開】首日人流絡繹不絕　小朋友表現興奮：想見米妮想玩IronMan
【香港迪士尼重開】香港迪士尼樂園今重開　度假區推限定商品及餐飲優惠
今日 12:43
【香港迪士尼重開】香港迪士尼樂園今重開　度假區推限定商品及餐飲優惠
迪士尼樂園 肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
15:12 2020/09/24
【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權
16:04 2020/09/24
【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權