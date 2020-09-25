【香港迪士尼重開】樂園城堡新面貌即成打卡熱點　「奇妙夢想城堡」年底前正式開幕

▲ 香港迪士尼落園新城堡全貌登場，市民入園後紛紛「打卡」。（程志遠攝）

香港迪士尼樂園今日（25日）重開，雖然暫未能開放室內劇場表演及戶外巡遊，但入園者可一睹新城堡的全貌，成為不少人入園後的首個「打卡」熱點。

香港迪士尼樂園今日重開，首日人流絡繹不絕，即看：【下一頁】

樂園新城堡正進行擴建工程，峻工後會改名為「奇妙夢想城堡」，工程現已進入最後階段，將於年底前正式開幕。現場所見，城堡前方的工程圍板已全部拆除，入園者身處園區「美國小鎮大街」，都已經可以望見新城堡的全貌，不過大家暫時只能遠望，未能近觀，入園後最近只可以走到花園位置跟新城堡「打卡」。

港媽Stephanie今日專程購票並帶同3名女兒入場，形容新城堡的色彩比舊城堡多，形狀亦更立體，現時感覺已不錯。其10歲女兒Sarinna對即將開幕的城堡亦表示期待：

好magical，每個塔都代表一個公主，不似舊城堡只代表睡公主，新城堡有金色，都幾有創意。

另一名市民李太亦形容：

（城堡）好靚、好amazing、好夢幻。

以米奇裝扮入園的林太及梁女士指，因喜愛感受園內氣氛，以往每月都會園兩、三次，閉園期間亦有預訂樂園酒店「Staycation」，減輕生活及疫情壓力，希望令心情開心，暫時拋開煩惱。

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香港迪士尼樂園於2018年開始進行翻新工程，料年底前開幕，新城堡將改名為「奇妙夢想城堡」， 現正進行部分射燈測試，而城堡每個塔尖均代表一名迪士尼公主或女英雄。

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記者：陳曉瑩