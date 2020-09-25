【圖書開倉】天地圖書精品開倉低至1蚊　大量中英文書補充練習10元起【多圖】

▲ 天地圖書灣仔特賣場正舉行圖書精品開倉，最平低至1元！

學生哥於新學年終於復課，是時候入貨為測驗考試做準備。天地圖書即日起至10月27日，於灣仔門市部舉行圖書精品開倉低至1蚊起！現場有大量中英文圖書只售10至20元、補充練習10元起，連程度較深的新加坡練習都有，還有1元至半價的文具及玩具，最啱一家大細掃貨！

▲ 1元專區部分貨品。（天地圖書提供相片）

▲ 1元精美貼紙。（天地圖書提供相片）

會不定期換款上架

位於天地圖書1樓的特賣場地方寬敞，今次開倉出售大量中英文圖書、補充練習、文具精品及玩具等，最平1元、5元就買到貼紙、文具及小玩具等。天地圖書facebook專頁發帖文指出，每日都有不同特價的圖書及文具精品，包括1元、5元的特惠貨品，售完會換款再上架。

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中英數補充練習10元起

最受家長歡迎的是補充練習區，大量中、英、數各級練習由10元至半價不等，當中包括程度較深、名校生至愛的新加坡出版英文及數學練習，以及售20元的幼兒練習簿，程度非常廣泛。

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玩具半價 文具精品特賣

天地負責人向TOPick表示，見到很多家長帶同子女掃書「一籮籮咁搬」，除了補充練習之外，家長又掃很多只售10元、20元的中英文圖書及貼紙書等趣味書籍，還有一些幼兒教具都找得到。

▲ 部分玩具精品半價。（天地圖書提供相片）

另外，特賣場特設玩具「5折特價區」，有不少卡通益智玩具及模型如Peppa Pig、魔雪奇緣（Frozen）的Elsa、Olaf等。

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天地負責人稱已有很多人聞風而至，「門市同事好努力咁執靚緊啲貨」，並強調特賣場很多貨品數量有限，但會陸續補充其他貨品，「唔同時間來可能有驚喜㗎！」

天地圖書特賣場

日期︰即日至10月27日（二）

營業時間︰10am-8pm

地址︰灣仔莊士敦道30號一樓

查詢電話︰2865 0708

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記者︰林綺玲