【自煮女人最漂亮】彭秀慧三師徒學煮高營養菜式　鄧穎芝+張紋嘉曾為圓夢自資出碟開騷

▲ 鄧穎芝與張紋嘉為彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》任嘉賓。

由彭秀慧主持的香港開電視節目《自煮女人最漂亮》，邀來歌手鄧穎芝與張紋嘉任嘉賓。三人合力炮製「黑豆茨實節瓜盅」，令不諳廚藝的張紋嘉，及對烹飪頗有心得的鄧穎芝形成強烈對比。

鄧穎芝（Vangie）與張紋嘉（Crystal）早年跟彭秀慧進修演技而認識，三人今次同場煮食，令 Crystal自嘲表示：「再煮我會嫁不出！」

鄧穎芝透露以前性格大情大性，不時尖叫令喉嚨生繭，令她非常痛苦。她表示：「幸好醫生說有得醫，不用開刀做手術，但代價就是三個月不可以說話，很痛苦，但就令我自此不敢再大叫。」

▲ 鄧穎芝與張紋嘉與彭秀慧合力炮製「黑豆茨實節瓜盅」。

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節目中，三師徒無所不談，期間提起Vangie曾自資出唱片，Crystal亦曾自資開騷時，彭秀慧表示欣賞她們，因為她們為圓夢不惜自掏腰包。

Vangie與Crystal亦異口同聲表示，對演藝事業的熱誠是受媽媽遺傳所影響。Crystal指：「我喜歡做舞台劇是因為媽媽以前做業餘劇團，她第一次帶我在台上演出，我很記得當年是用手寫稿。」

Vangie亦透露媽媽在她年幼時，曾在酒廊唱歌，不過最後為了家庭，而放棄歌唱事業。

▲ 鄧穎芝與張紋嘉指未會放藝演藝事業。

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對於演藝路，她直言最緊要舒服：「在這行久了，曾自資出唱片亦付出了很多，但一直停留在同一位置，所以都想嘗試其他發展，但不是完全放棄演藝事業、不是要完全退出，如果突然有日想錄歌，想唱歌，覺得這樣偶爾回去會較舒服。」

Crystal覺得演藝事業最重要有滿足感：「將來我會啲予到我滿足感的事、舉行自己的Show、說自己想說的話、演自己想演的戲。」