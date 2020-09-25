【免費優惠】GERMAGIC免費送出200支隨身殺菌噴霧　只限老師為復課打氣做防疫準備【內附連結】

▲ 免費送200支防護72殺菌噴霧給老師們。(品牌提供)

全港中、小學將於9月29日全面復課，老師們在這個非一般時期準備復課壓力不少。GERMAGIC™將會送出由香港科大 - 捷和聯合實驗室研發的「隨身防護72殺菌噴霧」，有效殺滅多種細菌和病毒達99.9%，希望為老師們打打氣，保障他們的健康！

各位老師只要在10月4日前到GERMAGIC™ 的Facebook專頁讚好及分享帖文，並填妥Google Form，首200名老師便會有機會獲得價值$68的「隨身防護72殺菌噴霧 60ml一支！

▲ 香港科大 - 捷和聯合實驗室研發的「隨身防護72殺菌噴霧」。(品牌提供)

此隨身防護72殺菌噴霧， 主要成份包括聚乙烯亞胺 (Polyethylenimine)及百里香精油 (Thyme Essential Oil) ，由多個納米微膠囊抗菌聚合物組成，再包裹擁有高滅菌性的百里香精油，噴灑在物件表面形成殺菌塗層。當殺菌膜接觸到微生物的包膜和生物分子時會將之破壞，使之失去活性。塗層亦能防止微生物在物體表面粘附，從而達至長效抗菌。塗層使用了一種特殊的抗菌聚合物，透過接觸殺滅和抗菌黏連等技術，噴塗後可持續維持殺菌力長達72小時。

記者：郭秀芳