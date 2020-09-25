【產後中風】順產第3胎用力過度致腦中風昏迷1個月　半身癱瘓媽媽為兒子堅強站起來

▲ 台灣一名媽媽去年在順產第三胎時用力過度導致腦中風，產後昏迷一個月後才甦醒。

有說「生仔搵命搏」，生產過程實在有太多未知數。台灣一名媽媽去年在順產第三胎時用力過度致腦中風，產後昏迷一個月後才甦醒。半身癱瘓的媽媽為了三個孩子，努力接受復康治療一年多，終能堅強站起來。

產後腦中風無法說話

台灣高雄市的新高醫院昨日（24日）在facebook專頁發文，以「我們不放棄妳，妳也不能放棄妳自己」為題，分享媽媽安妮產後中風及復康經歷。去年6月，29歲的安妮準備第三度做媽媽，不過她在醫院生產第三胎時，用力過度意外中風。院方寫道︰

經由診斷她罹患顱內動靜脈畸形，疑因生產用力過度致腦中風，造成全身癱瘓、不省人事。

▲ 安妮產後腦中風，一度無法說話。（相片來源︰新高醫院facebook）

安妮在加護病房住了近一個月才甦醒，其後轉至新高醫院接受治療。院方講述她當時的情況，「完全臥床，身體是癱軟無力的、無法自理，鼻胃管還在，無法說話，僅可以點頭搖頭。」

在新高醫院接受兩個月復康治療後，安妮終於可以在床邊站立。左半身癱瘓的她經過持續一年多的復健治療，在丈夫及家人的支持下，已慢慢可以自理生活。她現在主要是左手需要做更多治療，令手部運用得更好。

▲ 安妮為了三個孩子一直勇敢抗病。（相片來源︰新高醫院facebook）

樂觀接受復康治療一年

據《東森新聞》影片報道，安妮憶述自己當時的狀況︰

我醒來的時候也不知道自己生病了，也沒有人跟我說是腦中風。

她稱產前會稍微頭痛，可是痛的頻率都很短，不常發生。她患上顱內動靜脈畸形，新高醫院內科醫生高旭卿解釋，「在這樣畸形的狀況下，她的血管比較不正常，容易有血管破裂出血的現象，有死亡的風險但不常見。」

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雖然面對身體的障礙，但安妮沒有自暴自棄，為了三個孩子一直勇敢抗病。新高醫院職能治療組組長陳奕廷表示，安妮非常樂觀積極，不像一般病人生病後出現低落情緒。安妮坦言︰

我現在已經變半邊人了，惟獨左邊不能動，要重新學習生活上所有的事情。

▲ 經過復健治療後，安妮不但能站立，也能拄著拐杖慢慢走路。（相片來源︰新高醫院facebook）

安妮出事之初心情焦慮，除了擔心剛出生的孩子，家中還有兩個兒子需要照顧，如今他們一家五口終於可以團聚。

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責任編輯︰駱秀玲