【世界心臟日】工作壓力大常吃即食麵　35歲金融男血管阻塞99%需通波仔【附冠心病5大徵兆​​​​​​​】

▲ 工作壓力大常吃即食麵，35歲金融男血管阻塞99%要通波仔。

心臟病為本港第三號疾病殺手，當中以冠心病為最主要的死因，在2018年，每天平均約有10.3人因冠心病而死亡。9月29日是世界心臟日，TOPick請來心臟科專科醫生梁達智拆解冠心病的徵狀和預防方法。

血管阻塞99%需通波仔

梁達智指出，冠心病有年輕化趨勢，他曾接收一名35歲、從事金融業的男患者，經常在工作期間感到心口不適，起初以為胃痛，故不以為意，只吃胃藥應付。

惟直至有日心口劇烈疼痛，痛楚隨後蔓延至頸部、肩膊，更出現流汗、呼吸急速、有窒息感的情況，於是立即求醫。經檢查後發現，他其中一條冠狀血管阻塞達99%，僅有少量血液能通過，需要進行緊急「通波仔」手術。

該名男病人一向工作壓力大，加上飲食不節制，經常進食即食麵等含大量反式脂肪的食品，因而出現高血壓、高膽固醇的問題。及後經過藥物治療，再配合改善飲食，多做運動，情況變得穩定。

梁達智表示，臨床上有不少30至40歲病人，當中許多患者三條血管都有阻塞，需接受「通波仔」手術，甚至是搭橋手術。他補充，年輕患者中以男性患者居多，但亦不代表40歲以下的女性沒有冠心病。

因為冠心病有其他因素，如膽固醇過高、血壓高，或有吸煙習慣，我們都看過有40歲以下的女性有冠心病。

冠心病5大徵兆

冠心病是死亡率最高的心臟疾病，要檢查自己是否有心臟病，梁達智指可以進行「電腦掃描冠狀血管造影」，可直接看到冠狀動脈有沒有阻塞。另外，亦可留意以下幾個症狀：

心口痛，胸口有壓逼感覺，像被石頭壓著

氣喘、呼吸不暢順，甚至有窒息感

心跳加快、心悸

頭暈、眼前一黑

如果有心臟衰竭，亦可能出現腳腫情況

恆常運動預防心臟病

梁達智提到，膽固醇過高或其他風險因素，如血壓高、糖尿病、吸煙，都可能導致心臟病。要預防心臟病，他建議，進行恆常運動，以控制三高。

例如一星期做五次運動，每次30分鐘以上就可以，像急步行、緩步跑、游水、踩單車等亦是合適的運動。

記者：沈佩珊