【10年後的道謝】單親姊弟一份餐兩個食獲老闆娘加菜 長大後報恩被婉拒：懂事是最大回報

▲ 姐弟長大後希望報恩。

得人恩果千年記，台灣南投縣一名洪姓女子，日前在facebook群組「南投人聊天室」發帖想尋人道謝。洪小姐表示自己是單親家庭，媽媽要獨力撫養3個子女，當年她跟弟弟每日只有100元台幣吃飯，兩個人經常到一間平價餐廳，點一份餐兩個食，長大後與弟弟聊天聊天，醒來當年老闆娘經常給他們加菜，令二人吃飽喝足，希望尋回老闆娘表示道謝。

綜合台灣傳媒表示洪小姐表示，爸爸當年早逝，媽媽一家人要養起成頭家，她當年和弟弟要用100元新台幣吃三餐。兩人常到南投市民族路一間標榜濃湯及飲料喝到飽的平價餐廳，點一份50元新台幣的鐵板麵，兩個人一起吃一份餐，老闆娘還會給他們兩個麵包、兩支冰棒。

洪小姐表示，她當時沒放心上，她和弟弟每天點一份餐兩個吃，差不多過了5、6年，後來與弟弟聊天，才發現是老闆娘多給一份麵包和冰棒。

洪小姐續稱，其實她兩年前曾回店用餐，想親身向老闆娘道謝，豈料還是不好意思開口，後來因工作忙碌未再光顧，直至最近聽朋友說常看到一名男子掌廚，她以為店面已經易主，才透過fb群組發貼感謝老闆娘當年的善意。經網民追查發現，掌廚的男子是老闆娘的兒子，洪小姐

台灣傳媒追訪林姓老闆娘，她感慨地表示13年前開店後，發現有學生經濟困難，只能點最便宜的餐點，她本着「能幫就幫」盡量讓學生吃飽。雖然店內濃湯和飲料，只限點火鍋等餐點的客人享用，但對於家境比較困苦的客人，也不會禁止。

只是盡自己一點點的力量，讓清寒學生能吃飽，好好學習。

得悉洪小姐想回報20份套餐的錢，讓另外20人能得到溫飽。老闆娘說，第一次遇到客人說要報恩，她婉謝好意，「沒關係，有空回來看看我們，就很高興了」，歡迎姐弟倆隨時回來吃飯。

洪小姐姐弟長大後懂事、想回饋社會幫助別人，這就是對我最好的回報！

責任編輯：王明芳