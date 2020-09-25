大欖郊野公園續現射擊垃圾擾攘多年　 環團驗泥土證鉛含超標274倍

▲ 綠惜地球發布香港槍會後山附近土壤的化驗結果，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻。（洪芷晴攝）

大欖郊野公園緩衝區範圍位處香港槍會後山，早前被揭發棄置超過數十萬子彈膠塞、鉛粒及飛靶碎片，事件擾攘多年。綠惜地球今日(25日)發布該地方土壤的化驗結果，發現全部樣本均含有重金屬鉛、砷（即砒霜）及銻，其中有害的重金屬鉛最高超出環保署標準274倍；砷最高超標101倍；環團批評政府部門對事件態度消極，促請跟進調查，並要求污染者徹底清理及承擔責任。

環團綠惜地球與前中文大學生命科學學院副教授陳竟明，於8月14日於槍會附近山坡，抽取5個位於香港槍會及3個大欖郊野公園範圍的表面泥土，範圍大約200至700米，並委託政府認可的化驗所進行化驗，與2個位於城門引水道旁泥土作對照。

化驗結果發現，所有在槍會附近山坡的八個樣本中，全含有害重金屬鉛、砷及銻，當中鉛的濃度介乎每千克5,600 至 70,000毫克，最高超標274倍；砷的濃度介乎每千克11至2,220毫克，最高超標101倍；而銻的濃度介乎每千克94至12,500毫克，最高超標429倍。研究又指，兩個在城門引水道旁抽取的對照樣本均距離槍會山坡200 米外，其含有的鉛、砷及銻，分別低於及稍高於標準，引證泥土污染源自槍會附近山坡的鉛粒。

陳竟明解釋，曾化驗過鉛粒成分，當中鉛含量達92%，亦含有砷等重金屬。泥土的化驗報告顯示，鉛粒所含的重金屬與泥土中重金屬超標的種類脗合，故認為泥土的污染源頭明顯是鉛粒，「沒見過如此高濃度，看到結果嚇一跳」。他又稱，採樣路線的位置「寸草不生」，認為重金屬超標對植物一定有影響，但詳細仍有待研究，他指，在附近曾見到有野生牛隻，擔心其若誤服鉛粒或遭不測。

他又以「極度污染」形容當地情況，認為化驗結果反映泥土表面已全面受污染，而且程度遠超預期，估計這些鉛粒在長年「無皇管」情況下，釋出重金屬，並滲透至泥土中；要求地政總署及環保署須向公眾交代及全面界定受污染的範圍及程度。

本報上月曾就事件向香港槍會查詢，獲回覆表示由於政府限聚要求，已於今年7月17日起停止所有射擊活動，不明白近日有關射擊產生物件之來歷。惟環團及陳竟明均批評該會的說法「極不負責任」，陳竟明更質疑，「難道有人特意帶含鉛的射擊垃圾到當地棄置」。

綠惜地球倡議及傳訊經理楊日輝建議，應參考外國例子，在向上的山坡進行射擊，確保射擊物能跌回槍會範圍，並應適時作出清理。

香港槍會被指控未有妥善處理會員飛靶射擊時留下的子彈及碎片，更落入引水道及城門水塘，遭水務署票控，但法庭早前因署方保存證物有錯漏，判決香港槍會罪名不成立。

▲ 大欖郊野公園遍地射擊垃圾。（綠惜地球提供）

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記者：洪芷晴