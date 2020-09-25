【洗米華情人】Mandy Lieu跟三子女定居英國5年　「最強小三」變才女作家重新開始

▲ Mandy Lieu在英國成為作家。

人稱「洗米華」的太陽娛樂高層周焯華，自2014年背妻跟混血模特兒Mandy Lieu展不倫戀，轟動一時，雖去年傳出洗米華跟Mandy分手，Mandy更獲3億「掟煲費」，不過早前有傳周焯華與Mandy Lieu舊情復熾，在泰國陪Mandy及子女避疫。

雖然當事人從未就傳聞表態，但Mandy Lieu現時已在英國展新生活，並成為當地一本雜誌的專欄作家。

周焯華自去年跟Mandy Lieu斬斷不倫戀，重回太太「洗米嫂」陳慧玲（Heidi）身邊，今年5月30日，洗米嫂更「宣示主權」，為丈夫周焯華辦46歲生日派對慶祝，其後又一家人為大仔周柏豪慶祝24歲生日，大晒家庭幸福。

▲ 「洗米華」跟Mandy Lieu不倫戀轟動一時。（東星圖片）

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至於被指「最強小三」、跟周焯華誕下2女1子的Mandy Lieu，跟子女已在英國定居5年。近日有報導發現Mandy Lieu久休復出，卻不再做模特兒，而是轉戰才女，成為當地一本雜誌的專欄作家。

而在雜誌的社交平台和網站，亦可見Mandy的生活近照和文章，她主要介紹英國的可持續飲食文化，也有談及自己的家庭狀況。

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其中Mandy以英文寫道跟小朋友的生活相處，指自己5年前移居英國後，因要撫養孩子，便開始找尋小朋友適合的新鮮時令食材，她又會教導小朋友關於營養食品知識，及關於食物的歷史和文化。

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Mandy坦言在英國生活是最正確的事，希望鼓勵孩子體驗世界上最好的事物。

她更透露希望將來經營一間農業企業，能為周邊地區提供教育，為社會同環境方出一分力，讓小朋友在成長留有美好回憶。