【港姐2020】4位佳麗贏得名銜與友誼　謝嘉怡+陳楨怡+郭柏妍+鄺美璇慶功

▲ 四位佳麗贏得名銜與友誼，謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍、鄺美璇慶功。

2020香港小姐早前已圓滿結束，參選佳麗雖然在比賽中是對手，但在比賽過後則成為了好友。於昨晚（9月24日），今屆港姐三甲佳麗謝嘉怡、陳楨怡、郭柏妍，以及友誼小姐鄺美璇聚首一堂，一同為得獎慶祝。

每年的香港小姐競選，總會聽到佳麗們說，參賽名次並不重要，最重要是贏得了友誼。而今屆的香港小姐得獎佳麗，名次與友誼兩者謙得。

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▲ 四位佳麗感情要好。（instagram圖片）

冠軍謝嘉怡、亞軍陳楨怡、季軍郭柏妍、友誼小姐鄺美璇以及數位友人，昨晚相約吃住家海鮮餐，晚飯結束後捧出了兩個蛋糕，本以為慶祝友人生日，蛋糕上面寫上「Congratulations Girlssss」，原來是為了慶祝四位佳麗獲得名銜。

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▲ 慶祝食蛋糕。（instagram圖片）

四人合照中，身為冠軍及亞軍的謝嘉怡與陳楨怡「讓路」站在側邊，郭柏妍與鄺美璇則抱著小狗坐在前頭，略施脂粉的謝嘉怡以英文留言，指自己今年踏出了很大的一步，在香港發展發她的新路向，友誼是生命中重要的事，多謝這群女生讓我感到香港有家的感覺。

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▲ Lisa抱著可愛小狗合照。（instagram圖片）

友誼小姐鄺美璇亦以英文寫道：「每個成功的女人背後，都有一群女人作支持。」而她特別感情了陳楨怡，估計昨晚眾人相聚的地方正是陳楨怡的寓所。

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