  • 29°C
香港時間 : 2020925日 (五) 17:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

租務問題無法與業主達共識　九龍城念蘅幼稚園暨幼兒園宣布結業　

社會 15:24 2020/09/25

分享：

熱門 消委會 超市大搜查 自助餐優惠 劇情預告 兒童健康 林曉峰離婚 烹飪教煮

念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年開校。(資料圖片)

本港再有幼稚園結業。九龍城沙浦道私立幼稚園「念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）」宣布，因租務問題無法繼續營運，加上受疫情影響學校停課多月，決定暫時停運。

校監呂詩慧日前在Facebook專頁發布影片宣布學校不能繼續營運，辦學團體因租務問題無法與業主達成共識。她直言疫情嚴峻，該校自今年2月起已難以維持營運，她形容自己心情複雜，預計疫情至少會持續2年，未來她會轉攻網上教學，希望疫情穩定會再有機會再提供服務。她又在影片回顧學校數年來的重點活動，感謝家長信任及社會支持。

校監呂詩慧在Facebook交代學校停運的消息。(Ludus Kindergarten & Nursery fb)

有家長得知消息後留言表示遺憾，對學校停辦感到可惜，又讚揚學校提供優秀啟蒙教育。位於九龍城沙浦道的念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年開校，設幼兒班至幼稚園高班，沒有參加幼稚園教育計劃故屬於私立學校。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：蘇文軒

相關文章

【香港迪士尼重開】首日人流絡繹不絕　小朋友表現興奮：想見米妮想玩IronMan
今日 11:38
【香港迪士尼重開】首日人流絡繹不絕　小朋友表現興奮：想見米妮想玩IronMan
【新冠肺炎】消息：本港今日新增2宗本地確診個案　連續4日沒有不明源頭個案
今日 10:27
【新冠肺炎】消息：本港今日新增2宗本地確診個案　連續4日沒有不明源頭個案
【香港迪士尼重開】香港迪士尼樂園今重開　度假區推限定商品及餐飲優惠
今日 12:43
【香港迪士尼重開】香港迪士尼樂園今重開　度假區推限定商品及餐飲優惠
疫情 幼稚園 幼兒園 九龍城 新冠肺炎疫情

最高瀏覽

【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
15:12 2020/09/24
【阿嬌受傷】鍾欣潼酒店爆頭6cm疤痕曝光恐破相　阿嬌：小意外也算是甜蜜的負擔
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
17:01 2020/09/23
【超市大搜查】12款通過毒性檢測安全雪糕　其中3款天然0添加劑不含類雌激素【附名單】
【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權
16:04 2020/09/24
【熟女強人】胡杏兒揭當年《肥田囍事》辛酸史　感慨入行沒選擇捱至視后才有特權