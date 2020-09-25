租務問題無法與業主達共識　九龍城念蘅幼稚園暨幼兒園宣布結業　

▲ 念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年開校。(資料圖片)

本港再有幼稚園結業。九龍城沙浦道私立幼稚園「念蘅幼稚園暨幼兒園 （Ludus Kindergarten & Nursery）」宣布，因租務問題無法繼續營運，加上受疫情影響學校停課多月，決定暫時停運。

校監呂詩慧日前在Facebook專頁發布影片宣布學校不能繼續營運，辦學團體因租務問題無法與業主達成共識。她直言疫情嚴峻，該校自今年2月起已難以維持營運，她形容自己心情複雜，預計疫情至少會持續2年，未來她會轉攻網上教學，希望疫情穩定會再有機會再提供服務。她又在影片回顧學校數年來的重點活動，感謝家長信任及社會支持。

▲ 校監呂詩慧在Facebook交代學校停運的消息。(Ludus Kindergarten & Nursery fb)

有家長得知消息後留言表示遺憾，對學校停辦感到可惜，又讚揚學校提供優秀啟蒙教育。位於九龍城沙浦道的念蘅幼稚園暨幼兒園於2015年開校，設幼兒班至幼稚園高班，沒有參加幼稚園教育計劃故屬於私立學校。

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責任編輯：蘇文軒