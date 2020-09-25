【育兒心得】15歲港生編程大賽獲全球一等獎　IT媽媽：為子女發掘心儀興趣鼓勵自主學習

▲ 15歲的許海銘，8月時參加世界級編程比賽Code Quest，在千五名全球選手中獲總排名第6位，及獲全球一等獎。

科學和音樂看似不同領域，但卻有共通點。15歲的許海銘自幼學習樂器，並受爸爸啟蒙，喜歡動手拼砌科學玩意、發現問題。他在8月時參加世界級編程比賽Code Quest，在千五名全球選手中獲總排名第6位，及獲全球一等獎；他謂面對比賽需要懂放鬆和冷靜分析，而那是來自多年來的音樂訓練。

▲ 海銘自幼學習3種樂器，中提琴擁有8級程度。(曾耀輝攝)

Code Quest比賽有「青少年編程世界盃」稱譽，今年是香港首次派出選手參加。獲一等獎的海銘就讀循道中學，他在小四時已開始接觸到mBot和Scratch，開始學寫小遊戲給自己和同學一起玩；升中後接觸到Micro︰bit、HTML和JavaScript，興趣愈來愈濃厚。

暑假期間，他被電腦科蕭秉倫老師提名參加Code Quest港區選拔賽，最後取得決賽資格，和40多名中學生參加為期一個月的網上賽事。蕭老師指出，電腦科會透過設計機械人，教授編程語言，他發現到海銘中二時已常自學程式設計及不恥下問，並不滿足只達到基本功課要求；真正喜歡探求科技、拼砌等學問。

Code Quest是應用AI語言Python，蕭老師指出，2025年DSE才把Python納入應試內容，現時課程並未教授Python，因此同學也是透過比賽預先學習。

▲ 海銘學校提供很多機會讓他由動手動腦中學習科學和發掘問題。(曾耀輝攝)

比賽講求策略和耐性

Code Quest的賽制是選手們通過編程策略在限期內不斷修改代碼，與對手在限期內進行三局兩制的攻防對戰，期間需要反覆調整演算法策略，和優化代碼設計。海銘謂，最深經歷是比賽時選手間會即時知道輸贏，並要不停修改自己的代碼。有時候花了幾天時間改的程式碼，在發布後半天就被其他人找到對策，當輸給對方時，要立刻再想方法和技巧去攻擊。

比賽長達一個月，故需要適當分配休息的時間，以避免累積過量壓力。當遇到瓶頸的時候先嘗試自己解決，想不通時便去彈琴，一拉琴便會領悟到解決方法。再者，因爸爸是IT人，期間曾請教爸爸意見。

▲ 海銘謂比賽是一個寶貴經驗，令他更加認識Python的寫法，增進了編程技巧。(曾耀輝攝)

許太Amy在大學主修電腦，她形容今次比賽有相當難度，不但要求選手要很快掌握一種先進的電腦語言，而且美國和香港有時差，因此兒子也試過通宵修改程式。

他在第一星期是名列200名位置，要一步步追上前十，需要毅力。當中見到他很細心去記錄每名對手的策略，鑽研方法。當面對排名時前時落後，也會考驗到他的心理質素。

▲ 海銘的爸媽都有IT背景，家姐則在大學主修音樂。媽媽認為只要發掘子女最心儀的興趣，支時他們，孩子自會有學習動力。

自小掌握紀律及時間管理

海銘的科學和音樂是同一時間萌芽，小一已同時學鋼琴、小提琴，中一再學中提琴，現在鋼琴、中提琴已考獲八級程度，小提琴也有六級，並是香港青年弦樂團的中提琴手。海銘謂，音樂的演繹需要豐富情感，而編程則需要冷靜分析，兩者是互為影響，並同樣需要先訓練基本功，才可以在根基上變化創意。要同時兼顧學業和興趣，他謂秘訣是專心。

上堂要求自己一定要專心，因上堂專心才可以記住老師說的要訣和學習方法，能更慳時間。我可以在玩和學習之間，分得清晰！我只會放假時玩遊戲，當要學嘢時我可以馬上收拾心情；但我也有弱項，例如英文並不是太好，面對功課我要放更多時間去專注。

正面溝通方法 鼓勵子女多比賽

其實海銘自幼稚園時，對科學現象已呈現尋根究柢的性格，Amy回想，兒子對編程的興趣，始自5歲時爸爸送給他的Aibo。那時他很好奇何解簡單的指令可指示狗仔動作，之後不注問爸爸有關寫指令的邏輯。而爸爸是每期買e-zone及其它主流科學雜誌，一有新科技和產品便告訴他，讓他緊貼科技潮流。

Amy回想：

他對周遭的一事一物，總有好奇，而且不喜歡大人只求其回應他的發問，也不滿足太淺白的答案。有一次買了一部電視，他問到點解電視咁薄身，爸爸隨便答他薄身比較耐用，他後來竟然拿工具去篤了屏幕幾個洞，想證實是不是如此。

▲ 5歲時爸爸送給他的Aibo，啟蒙他對編程的好奇心。(受訪者提供)

Amy謂小朋友難免愛打機，但只要懂節制，也並無不可。她感恩一對子女都很自律，關鍵是父母親對他們要做到說到做到，子女也自然會回饋父母，她從不需要以高姿態、跟子女對話，相處如同朋友般，非常正向，因此小朋友可以對她分享任何事，總括而言，是尊重小朋友。

而她個人也鼓勵子女出去比賽，拓展視野及吸收經驗。

每一場比賽都需要勇氣，他們肯站出來已是贏了，故他們從不介懷輸贏，也沒有包袱。我的角色只是發掘子女最心儀的興趣，並支時他們，孩子自會有學習動力。

▲ 關文傑(右)希望比賽，為學生帶來不一樣的學習空間與視野。(曾耀輝攝)

引入高階編程比賽 望拓展STEM教育多元化

負責香港賽區統籌工作的啟瀚科技教育聯合創辦人關文傑Dylan，是科大環球商業管理及經濟系學士，2016年透過獎學金，赴哈佛大學作交流生一年，在入讀經濟系期間，有機會到波士頓科創公司實習，改變了自己志向。

他表示，自己的哥哥在小學階段已義務幫別人整機、寫網頁；唸中一時已設計公眾討論區，高峰期曾有達30,000名會員，曾月賺170美元廣告費。哥哥曾有3部電腦，其中一部伺服器負責150間公司的網頁運作。

當時我雖然只是小學生，已體會到一個討論區，原來可以影響很多人，到長大後開始明白到掌握編程，便可以把新的想法，在互聯網世界散播。在美國實習時見到很多可能性，也看到香港的編程教育跟國際步伐仍有距離，故嘗試把編程比賽引入來，希望能開啟更多STEM教育的學習資源。

▲ Code Quest去年在史丹福大學舉行全球總決賽，優秀選手可到史丹福大學參加學習營。(受訪者提供)

香港學生今次參與比賽要面對來自不同地域學生，賽事在美國歷史悠久，近年新加坡國立大學已把賽事引入，作為國內賽事的平台；而中國更早參與，每年多達一萬選手申請，只會選拔200人參加決賽，因此本地選手在參賽國家和地區中排名第三，其中有3位同學更獲得全球總排行榜的頭十名，反映香港同學的編程能力水平頗高。

記者：胡麗珊