【奇蹟車站】新海誠女兒與白色柴犬賣萌　童眼看生死思念離世毛孩與親人

▲ 《奇蹟車站》由動畫大師新海誠女兒新津知世主演，戲中她和柴犬露露展現深厚感情。（劇照）

改編直木賞作家伊集院靜原著小說的電影《奇蹟車站》，由賣座動畫《你的名字。》新海誠導演10歲愛女新津知世，跟可愛的白色柴犬拍檔主演，主角在經歷中漸漸學懂放下和釋懷，是透過童眼看生死離別感人之作。天才童星演技大爆發、可愛小狗和小主人的互動療癒心靈。

由女星有村架純旁白旳《奇蹟車站》是一個講述年僅8歲的小女孩沙也加（新津知世飾）和小狗露露的故事。

在學校被排擠的沙也加，遇上寵物店內無人問津的白色柴犬露露，一人一狗成為最好的朋友，每日放學後他倆前往秘密草地玩耍。

對失去親人及毛孩的思念

在露露去世後，傷心的沙也加某日在秘密基地見到另一頭狗，她為這隻小狗起名露芙。

幾天後，沙也加在小鎮的咖啡店門口又看到了露芙，因而認識了咖啡店店主布瀨老先生（笈田吉飾）。

▲ 10歲的新津知世，演戲已有相當經驗，是日本天才童星。

鄰居都說布瀨先生是個固執又古怪的人，其實布瀨先生面對和沙也加一樣的情形，他無法接受自己的小兒子已死去多年。

沙也加常常去布瀨先生的咖啡店，兩人也慢慢了解對方，一老一少成為了跨越年齡的好友。強烈希望再次見到所愛的信念，讓他們看到一個不存在的車站、一條不存在的路軌，還有奇蹟般的「幻覺」。

▲ 布瀨先生和沙也加，一老一幼發展出感人友誼。

天才童星與白色柴犬

新津知世是新海誠和息影女演員三坂知繪子的愛女，兩歲已經入行加入劇團，拍過多個廣告及劇集，曾在電影《三月的獅子》演出的她，被譽為天才童星。

今回她首次擔任女主角，不但和兩頭小狗有大量互動，還要在鏡頭前展現思念失去親人和好友的內心戲，小小年紀已演技了得。

▲ 露露喜歡紅色火車，而火車在戲中又隱含特別意義。

戲中，沙也加和露露的互動非常討喜，原來導演橋本直樹事前安排小狗和新津知世立了感情，所以鏡頭下他們才會表現得如此動人。

至於作為電影中重要主題的紅色電鐵，則是根據現實的京濱急行電鐵設計。2018年拍攝時，京急電鐵剛好慶祝120周年，戲中的電鐵場面都是得到京急電鐵全力配合拍攝。（上映中）

記者：胡慧雯